特朗普女婿被曝多年未交所得税

外媒称，《纽约时报》 10 月 13 日援引保密财务文件称，特朗普总统的女婿、白宫高级顾问贾里德 · 库什纳在 2009 年到 2016 年期间可能鲜少或根本没交所得税。





据路透社 10 月 13 日报道，该文件是由一家计划向库什纳提供贷款的机构在他的配合下完成的。《纽约时报》说，库什纳的缴税单显示，他使用了一种折旧税务优惠，使房地产投资者可以从其应交税所得中扣除部分成本。





该报报道说，文件中并未显示 “ 库什纳或他的公司触犯了法律 ” 。





库什纳的律师阿贝 · 洛厄尔的发言人彼得 · 米尔基贾尼安 13 日说，相关报道是源自 “ 通过违反法律和商业保密协议的渠道获得的不完整文件 ” 。他说： “ 库什纳先生一直遵循多位律师和会计的建议，正确地依法申报并缴纳所有税款。 ”





《纽约时报》获得的记录中并未写明库什纳交了多少税，但包括了他的 “ 应付所得税 ” 以及 “ 预付税款 ” 估计额。该报称，在文件包含期限内的大部分时间，这两项记录都为零，只有在 2013 年，库什纳的 “ 应付所得税 ” 为 110 万美元。





该报援引文件分析说，库什纳曾担任首席执行官的家族公司近年来都实现了赢利。





白宫和库什纳家族公司方面尚未就此做出回应。

《纽约时报》称，特朗普签署的 2017 年税改法案包括了让房地产投资者受益的条款。

2017 年 12 月，一群民主党议员给库什纳写信，询问他在与外国官员会谈时是否讨论了为曼哈顿市中心一处负债累累的地产融资的问题，他们对他可能用自己的地位获得经济收益感到担忧。





库什纳家族公司此前称其 2017 年的交易额超过 25 亿美元，在纽约和新泽西有 1200 万平方英尺的土地正在开发。





据美联社报道，白宫方面 6 月公布的文件显示，库什纳的资产至少有 1.81 亿美元。





另据西班牙《阿贝赛报》网站 10 月 13 日报道，特朗普入主白宫时承诺捍卫中产阶级和工人的利益，因为是他们让他在 2016 年获得了意外的胜利。然而到目前为止，特朗普一直没能兑现改革税制的承诺，并拒绝就其个人和家族财富涉嫌逃税一事作出解释。 10 月 13 日，一项新的调查显示，特朗普的女婿库什纳在过去十年中几乎从未缴纳过联邦所得税。





报道称，库什纳的净资产约为 3.25 亿美元，主要来自房地产投资。他于 2009 年与特朗普的长女伊万卡结婚。特朗普赢得大选后，将库什纳和伊万卡任命为总统顾问。这对夫妇是白宫最有影响力的人物。特朗普委托库什纳处理推动中东和平这样重要而复杂的事务。





据《纽约时报》 10 月 13 日报道，利用一种 “ 合法 ” 的避税策略，库什纳在 2009 年至 2016 年间没有缴纳过联邦所得税。在他的收入申报中， “ 资产折旧 ” 每年都会导致数百万美元的亏损。根据美国对房地产投资者和开发商的税收优惠政策，尽管库什纳在每个财年结束时都赚了钱，他还是能用其名下物业的资产折旧来抵消应纳税收入。实际上他没有任何财务亏损，只是根据法定的房地产折旧率计算出的账面亏损。例如在 2015 年，库什纳获得了 170 万美元的薪金收入和投资收益，但他申报的资产折旧 “ 亏损 ” 为 830 万美元。因此，他无需缴纳联邦所得税。





《纽约时报》从库什纳的一份贷款申请中获得了他的收入申报信息。报道认为，虽然库什纳的避税操作并不构成犯罪，但可能会给全力谋求连任的特朗普带来政治麻烦。

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