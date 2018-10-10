特朗普要对卡瓦诺反对者“追责” 两党斗争焦点转向中期选举

外媒称，美国总统提名的最高法院大法官布雷特 · 卡瓦诺 10 月 6 日通过参议院的确认投票之后，总统特朗普在接受采访时说，任何在最近几周 “ 散播关于这位法官谎言 ” 的人 “ 都应当为此承担责任 ” 。





据美国《新闻周刊》网站 10 月 7 日报道，尽管受性侵指控，卡瓦诺仍被任命为最高法院大法官。特朗普说，卡瓦诺的批评者在反对他被任命这件事上 “ 做得过火了 ” 。





特朗普说： “ 我认为他们应当为此承担责任。我想说，应该让他们按照最高标准来承担责任。你不能到处传谣 —— 无论是针对这样一个重要职位编造故事，还是作出虚假陈述 —— 你不能这样做。你会毁了别人的生活。 ”





他还说： “ 有许许多多关于一个非常好的人的虚假言论，如果不是他最终获得了任命，他的家庭可能就被毁了。事情最终水落石出，人们认识到这都是捏造，是虚假陈述。（确认投票）真的很不错。 ”





另据法新社 10 月 7 日报道，美国参议院多数党领袖麦康奈尔 10 月 7 日称赞有争议的卡瓦诺通过确认投票被任命为最高法院大法官是他在参议院 “ 最自豪的时刻 ” 。眼下共和党和民主党都将焦点转向关键的中期选举。





报道称，卡瓦诺 10 月 6 日在参议院以微弱优势获得任命，结束了数月来围绕他提名的党派斗争，并为特朗普带来了他总统任期内的最大胜利之一。





此外据路透社 10 月 7 日报道， 10 月 7 日两名民主党参议员称，对共和党人不顾性侵指控确认卡瓦诺担任大法官感到愤怒的选民应当把焦点放在下月的国会选举上，而不是寻求弹劾这位新法官。





报道称，卡瓦诺 10 月 6 日在抗议声中宣誓就职。众议院的一些民主党人曾暗示，如果他们赢得众议院甚至参议院的多数席位，卡瓦诺可能将面临调查，甚至可能遭到弹劾。但是，参议员克里斯 · 孔斯和广野庆子对这些诉求表示不赞同，称他们正把注意力集中于 11 月 7 日的国会选举。





孔斯在全国广播公司电视节目中表示：

“

我们距离选举只有不到一个月的时间。那些对于摆在我们面前的问题有强烈感受的人们应当走出去、投票和参与。

”

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