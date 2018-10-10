    • 2018年10月10日

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    日本欲拉“非洲票”实现“入常”？日媒：恐力有不逮

    星期三, 十月 10, 2018

    日媒称，日本政府邀请非洲50余国相关人士齐聚东京，表明将切实实施重视质而非量的基础设施建设及人才培养等支援。此举意在于严峻的财政状况下有效使用有限的财源，向非洲国家提供合作，以期为实现成为联合国安理会常任理事国的愿望而形成国际舆论。然而在非洲进行巨额投资的中国的影响力不断增强。无法保证各国会赞成日本的安理会改革方案。拉拢非洲票的道路十分险峻。

    据共同社108日报道，107日下午，在召开非洲开发会议（TICAD）部长会议的东京某酒店，日本外相河野太郎举行闭幕式后的记者会，关于日本的支援方针，强调重视实施项目的国家、接受贷款国家的可持续性发展是否符合国际标准

    报道称，日本一直瞄准成为安理会常任理事国的安理会改革，一心努力寻求非洲各国支持。河野相继与安哥拉、塞拉利昂、马达加斯加等20余国部长会谈，关于改革方案交换了意见。据分析还传达了与德国、印度、巴西团结一致力争扩大常任及非常任理事国的立场。

    基于部长会议的成果，日本政府将加快20198月非洲各国首脑齐聚的第7TICAD的准备工作。河野在记者会上称，日本主张的高质量基础设施援助（通过本次会议）逐渐获得了理解，认为感到有成效。

    报道称，然而围绕对非合作，日本与中国的实力差距明显。

    报道指出，从一系列动向可以看出中国推进包括非洲在内的一带一路倡议经济带构想，力争进一步大国化的国家雄心。日方开始出现应考虑以非洲为舞台开展中日合作的声音，这是源于若正面冲突将力有不逮的判断。关于中日合作的可能性，河野在记者会上指出相当大

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