日本欲拉“非洲票”实现“入常”？日媒：恐力有不逮

日媒称，日本政府邀请非洲50余国相关人士齐聚东京，表明将切实实施“重视质而非量”的基础设施建设及人才培养等支援。此举意在于严峻的财政状况下有效使用有限的财源，向非洲国家提供合作，以期为实现成为联合国安理会常任理事国的愿望而形成国际舆论。然而在非洲进行巨额投资的中国的影响力不断增强。无法保证各国会赞成日本的安理会改革方案。拉拢“非洲票”的道路十分险峻。
据共同社10月8日报道，10月7日下午，在召开非洲开发会议（TICAD）部长会议的东京某酒店，日本外相河野太郎举行闭幕式后的记者会，关于日本的支援方针，强调“重视实施项目的国家、接受贷款国家的可持续性发展是否符合国际标准”。
报道称，日本一直瞄准成为安理会常任理事国的安理会改革，一心努力寻求非洲各国支持。河野相继与安哥拉、塞拉利昂、马达加斯加等20余国部长会谈，关于改革方案交换了意见。据分析还传达了与德国、印度、巴西团结一致力争扩大常任及非常任理事国的立场。
基于部长会议的成果，日本政府将加快2019年8月非洲各国首脑齐聚的第7届TICAD的准备工作。河野在记者会上称，“日本主张的高质量基础设施援助（通过本次会议）逐渐获得了理解”，认为感到有成效。
报道称，然而围绕对非合作，日本与中国的实力差距明显。
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