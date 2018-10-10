日本欲拉“非洲票”实现“入常”？日媒：恐力有不逮

日媒称，日本政府邀请非洲 50 余国相关人士齐聚东京，表明将切实实施 “ 重视质而非量 ” 的基础设施建设及人才培养等支援。此举意在于严峻的财政状况下有效使用有限的财源，向非洲国家提供合作，以期为实现成为联合国安理会常任理事国的愿望而形成国际舆论。然而在非洲进行巨额投资的中国的影响力不断增强。无法保证各国会赞成日本的安理会改革方案。拉拢 “ 非洲票 ” 的道路十分险峻。





据共同社 10 月 8 日报道， 10 月 7 日下午，在召开非洲开发会议（ TICAD ）部长会议的东京某酒店，日本外相河野太郎举行闭幕式后的记者会，关于日本的支援方针，强调 “ 重视实施项目的国家、接受贷款国家的可持续性发展是否符合国际标准 ” 。





报道称，日本一直瞄准成为安理会常任理事国的安理会改革，一心努力寻求非洲各国支持。河野相继与安哥拉、塞拉利昂、马达加斯加等 20 余国部长会谈，关于改革方案交换了意见。据分析还传达了与德国、印度、巴西团结一致力争扩大常任及非常任理事国的立场。





基于部长会议的成果，日本政府将加快 2019 年 8 月非洲各国首脑齐聚的第 7 届 TICAD 的准备工作。河野在记者会上称， “ 日本主张的高质量基础设施援助（通过本次会议）逐渐获得了理解 ” ，认为感到有成效。





报道称，然而围绕对非合作，日本与中国的实力差距明显。





报道指出，从一系列动向可以看出中国推进包括非洲在内的

“

一带一路

”

倡议经济带构想，力争进一步大国化的国家雄心。日方开始出现应考虑以非洲为舞台开展中日合作的声音，这是源于若正面冲突将力有不逮的判断。关于中日合作的可能性，河野在记者会上指出

“

相当大

”

。

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