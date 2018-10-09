美歌手泰勒称支持民主党 特朗普:减少喜欢你的歌

“中期选举，看看你让泰勒·斯威夫特做了什么！”美国有线电视新闻网（CNN）8日在报道中写道，著名歌手泰勒•斯威夫特做出“罕见举动”，表示在美国中期选举中支持民主党，不再对政治保持沉默，并指责了共和党议员玛莎（Marsha）。泰勒此举引起了美国总统特朗普的注意。
随后，特朗普在白宫停机坪上对记者说，共和党众议员玛莎（Marsha） 是一名很棒的女性，泰勒根本就不了解她。不仅如此，特朗普还开玩笑道，“我对泰勒歌曲的喜欢程度要减少25%！
泰勒10月7日在她的Instagram上发表长篇声明，对下个月将在全国举行的中期选举表明立场。她将会支持田纳西州民主党人菲尔•布莱德森（Phil Bredesen）和吉姆•库珀（Jim Cooper）。两人分别竞选美国参议院和众议院议员席位。
泰勒称，她不能投票给一个不愿意为所有美国人争取尊严的人，不管肤色、性别或者他们爱谁。泰勒直指竞选参议员的共和党众议员玛莎（Marsha Blackburn）。玛莎是现任美国总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）的拥护者，将与前田纳西州长、民主党成员菲尔·布雷德森（Phil Bredesen）争夺参议院席位，但她有着浓厚的种族歧视和性别歧视观念。
泰勒在公开声明中承认，她过去一直“不愿意”表达自己的政治观点，但这次她在Instagram上发帖称：“我的这篇帖子是关于11月6日即将到来的中期选举，我将在田纳西州投票。过去我不愿意公开发表我的政治观点，但过去两年间我的生活和世界发生了一些事，我对政治的看法有了相当大的改观。我将一直根据候选人在保护和争取人权方面的表现进行投票。我相信在这个国家，我们都应该享有人权。。。。。。。我相信，我们在这个国家仍然可以看到针对有色人种的系统性种族主义，这很可怕、令人作呕，也是普遍存在的。”
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