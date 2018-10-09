美歌手泰勒称支持民主党 特朗普:减少喜欢你的歌

“ 中期选举，看看你让泰勒 · 斯威夫特做了什么！ ” 美国有线电视新闻网（ CNN ） 8 日在报道中写道，著名歌手泰勒 • 斯威夫特做出 “ 罕见举动 ” ，表示在美国中期选举中支持民主党，不再对政治保持沉默，并指责了共和党议员玛莎（ Marsha ）。泰勒此举引起了美国总统特朗普的注意。

随后，特朗普在白宫停机坪上对记者说，共和党众议员玛莎（ Marsha ） 是一名很棒的女性，泰勒根本就不了解她。不仅如此，特朗普还开玩笑道， “ 我对泰勒歌曲的喜欢程度要减少 25% ！





泰勒 10 月 7 日在她的 Instagram 上发表长篇声明，对下个月将在全国举行的中期选举表明立场。她将会支持田纳西州民主党人菲尔 • 布莱德森（ Phil Bredesen ）和吉姆 • 库珀（ Jim Cooper ）。两人分别竞选美国参议院和众议院议员席位。

泰勒称，她不能投票给一个不愿意为所有美国人争取尊严的人，不管肤色、性别或者他们爱谁。泰勒直指竞选参议员的共和党众议员玛莎（ Marsha Blackburn ）。玛莎是现任美国总统唐纳德 · 特朗普（ Donald Trump ）的拥护者，将与前田纳西州长、民主党成员菲尔 · 布雷德森（ Phil Bredesen ）争夺参议院席位，但她有着浓厚的种族歧视和性别歧视观念。

泰勒在公开声明中承认，她过去一直

“

不愿意

”

表达自己的政治观点，但这次她在

Instagram

上发帖称：

“

我的这篇帖子是关于

11

月

6

日即将到来的中期选举，我将在田纳西州投票。过去我不愿意公开发表我的政治观点，但过去两年间我的生活和世界发生了一些事，我对政治的看法有了相当大的改观。我将一直根据候选人在保护和争取人权方面的表现进行投票。我相信在这个国家，我们都应该享有人权。。。。。。。我相信，我们在这个国家仍然可以看到针对有色人种的系统性种族主义，这很可怕、令人作呕，也是普遍存在的。

”

Twitter

sgnypost





