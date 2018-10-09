美国收紧外国技术人员签证 加拿大趁机抢挖人才

据美国 “ 侨报网 ”10 月 8 日报道，随着特朗普政府加大对外国技术人员获得 H-1B 签证的审查力度，并计划禁止他们的配偶在美国合法工作，加拿大一直在积极行动，从硅谷和美国其他科技丰富的地区吸引顶尖的外国人才。

外国技术人员只需两个星期即可从加拿大获得一份工作许可，而在美国，这个过程需要花费几个月的时间。





28 岁的肖布赫特 • 汉德尔瓦尔（ Shobhit Khandelwal ）离开了他在加州红木城的科技工作，搬到加拿大，并创办了一家初创公司。与此同时，特朗普政府对移民的打压、以及对 H-1B 签证和绿卡的加重审查仍在继续。

加拿大政府不会明确地表示它是否在利用美国动荡和不确定的移民环境获益，但专家们称，加拿大为期一年的 “ 全球技能战略 ” （ Global Skills Strategy ）项目正在为外国技术人员提供类似于美国的 H-1B 签证的工作许可，其目的是吸引高技能的外国科技工作者到多伦多、蒙特利尔或温哥华工作。

根据该国政府数据显示，尽管移民仅占加拿大人口的 20% ，但他们却组成了该国有学士及以上学位的 STEM 专业（即科学、技术、工程和数学专业）人才的一半左右。

据报道，在该项目启动之前，加拿大的技术工人就业许可批准程序同样耗时数月。英属哥伦比亚大学法学院（

University of British Columbia law school

）研究移民法的教授阿莎

•

考沙尔（

Asha Kaushal

）表示：

“

它吸引到了很多在硅谷工作的人士，而且吸引得很快。

”

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