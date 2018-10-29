不满彭博社恶意芯片虚假报道 亚马逊取消广告投放

本月初，彭博社一篇 “ 中国间谍芯片渗透美企 ” 的不实报道在美国科技界闹得沸沸扬扬。亚马逊与苹果等科技巨头坚决驳斥报道内容，并要求撤下，但彭博社至今仍无动于衷。

据美国媒体 BuzzFeed 26 日报道，消息人士称，亚马逊与苹果正在对谣传他们遭中国间谍 “ 入侵 ” 的彭博社采取措施予以回应。

据报道，亚马逊已从彭博社网站撤下第 4 季度广告投放。此举被认为是亚马逊对彭博社有关 “ 中国间谍入侵这家在线零售企业服务器 ” 不实报道的回击。

知情人士透露，亚马逊的数字媒体采买方 Initiative 于 10 月 16 日通知彭博社销售人员，由于预算削减，该公司将取消第 4 季度广告采购。

亚马逊发言人格兰特 · 米尔恩（ Grant Milne ） 24 日晚间则对 BuzzFeed 表示，由于这些广告错过了 “ 创作截止日期 ” （ creative deadline ），所以已被取消。这与亚马逊数字媒体采买方的说法不同。

BuzzFeed 称，不论是 Initiative 还是亚马逊方面，虽都没有直接表明他们取消广告与彭博社的不实报道有关，但在亚马逊内部，这被认为是对彭博社这篇报道不满的直接回应。





一位熟悉双方广告关系的消息人士向《商业内幕》证实，亚马逊确实停止了 “ 相当可观 ” 的第 4 季度广告支出。

亚马逊 25 日宣布， 2018 年第 3 季度的营销支出为 33 亿美元，较上年同期增长逾 8 亿美元。





据观察者网此前报道，彭博社旗下的《彭博商业周刊》 10 月 4 日发布报道称，包括苹果、亚马逊等近 30 家美国科技企业，都被中国情报机构植入了一种微型 “ 恶意芯片 ” 。如此一来，中方就能不费吹灰之力，秘密访问这些企业的内网。

但这番说辞很快遭到 “ 打脸 ” 。刊登不到一天，美国科技巨头苹果和亚马逊便双双出面辟谣，驳斥报道多处表述乃子虚乌有。 随后，亚马逊与苹果还要求撤回不实报道。

在上周接受 BuzzFeed 采访时，苹果首席执行官库克呼吁彭博社撤回报道， “ 中国 ‘ 恶意芯片 ’ 完全是假新闻 ” 。

彭博社显然没有照做，目前，在彭博社网站上仍能看到这篇报道。

由于苹果的诉求没有得到尊重， BuzzFeed 26 日报道称，该公司似乎也在对彭博社采取回击行动。据多位消息人士透露，彭博社没有被邀请参加苹果下周在布鲁克林举行的秋季产品发布会。

苹果方面对此拒绝置评。

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