不满彭博社恶意芯片虚假报道 亚马逊取消广告投放

本月初，彭博社一篇“中国间谍芯片渗透美企”的不实报道在美国科技界闹得沸沸扬扬。亚马逊与苹果等科技巨头坚决驳斥报道内容，并要求撤下，但彭博社至今仍无动于衷。
据美国媒体BuzzFeed 26日报道，消息人士称，亚马逊与苹果正在对谣传他们遭中国间谍“入侵”的彭博社采取措施予以回应。
据报道，亚马逊已从彭博社网站撤下第4季度广告投放。此举被认为是亚马逊对彭博社有关“中国间谍入侵这家在线零售企业服务器”不实报道的回击。
知情人士透露，亚马逊的数字媒体采买方Initiative于10月16日通知彭博社销售人员，由于预算削减，该公司将取消第4季度广告采购。
亚马逊发言人格兰特·米尔恩（Grant Milne）24日晚间则对BuzzFeed表示，由于这些广告错过了“创作截止日期”（creative deadline），所以已被取消。这与亚马逊数字媒体采买方的说法不同。
BuzzFeed称，不论是Initiative还是亚马逊方面，虽都没有直接表明他们取消广告与彭博社的不实报道有关，但在亚马逊内部，这被认为是对彭博社这篇报道不满的直接回应。
一位熟悉双方广告关系的消息人士向《商业内幕》证实，亚马逊确实停止了“相当可观”的第4季度广告支出。
亚马逊25日宣布，2018年第3季度的营销支出为33亿美元，较上年同期增长逾8亿美元。
据观察者网此前报道，彭博社旗下的《彭博商业周刊》10月4日发布报道称，包括苹果、亚马逊等近30家美国科技企业，都被中国情报机构植入了一种微型“恶意芯片”。如此一来，中方就能不费吹灰之力，秘密访问这些企业的内网。
但这番说辞很快遭到“打脸”。刊登不到一天，美国科技巨头苹果和亚马逊便双双出面辟谣，驳斥报道多处表述乃子虚乌有。 随后，亚马逊与苹果还要求撤回不实报道。
在上周接受BuzzFeed采访时，苹果首席执行官库克呼吁彭博社撤回报道，“中国‘恶意芯片’完全是假新闻”。
彭博社显然没有照做，目前，在彭博社网站上仍能看到这篇报道。
由于苹果的诉求没有得到尊重，BuzzFeed 26日报道称，该公司似乎也在对彭博社采取回击行动。据多位消息人士透露，彭博社没有被邀请参加苹果下周在布鲁克林举行的秋季产品发布会。
苹果方面对此拒绝置评。
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