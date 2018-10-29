    • 2018年10月29日

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    不满彭博社恶意芯片虚假报道 亚马逊取消广告投放

    星期一, 十月 29, 2018 ,

    本月初，彭博社一篇中国间谍芯片渗透美企的不实报道在美国科技界闹得沸沸扬扬。亚马逊与苹果等科技巨头坚决驳斥报道内容，并要求撤下，但彭博社至今仍无动于衷。
    　　
    据美国媒体BuzzFeed 26日报道，消息人士称，亚马逊与苹果正在对谣传他们遭中国间谍入侵的彭博社采取措施予以回应。
    　　
    据报道，亚马逊已从彭博社网站撤下第4季度广告投放。此举被认为是亚马逊对彭博社有关中国间谍入侵这家在线零售企业服务器不实报道的回击。
    　　
    知情人士透露，亚马逊的数字媒体采买方Initiative1016日通知彭博社销售人员，由于预算削减，该公司将取消第4季度广告采购。
    　　
    亚马逊发言人格兰特·米尔恩（Grant Milne24日晚间则对BuzzFeed表示，由于这些广告错过了创作截止日期creative deadline），所以已被取消。这与亚马逊数字媒体采买方的说法不同。
    　　
    BuzzFeed称，不论是Initiative还是亚马逊方面，虽都没有直接表明他们取消广告与彭博社的不实报道有关，但在亚马逊内部，这被认为是对彭博社这篇报道不满的直接回应。

    一位熟悉双方广告关系的消息人士向《商业内幕》证实，亚马逊确实停止了相当可观的第4季度广告支出。
    　　
    亚马逊25日宣布，2018年第3季度的营销支出为33亿美元，较上年同期增长逾8亿美元。

    据观察者网此前报道，彭博社旗下的《彭博商业周刊》104日发布报道称，包括苹果、亚马逊等近30家美国科技企业，都被中国情报机构植入了一种微型恶意芯片。如此一来，中方就能不费吹灰之力，秘密访问这些企业的内网。
    　　
    但这番说辞很快遭到打脸。刊登不到一天，美国科技巨头苹果和亚马逊便双双出面辟谣，驳斥报道多处表述乃子虚乌有。 随后，亚马逊与苹果还要求撤回不实报道。
    　　
    在上周接受BuzzFeed采访时，苹果首席执行官库克呼吁彭博社撤回报道，中国恶意芯片完全是假新闻
    　　
    彭博社显然没有照做，目前，在彭博社网站上仍能看到这篇报道。
    　　
    由于苹果的诉求没有得到尊重，BuzzFeed 26日报道称，该公司似乎也在对彭博社采取回击行动。据多位消息人士透露，彭博社没有被邀请参加苹果下周在布鲁克林举行的秋季产品发布会。
    　　
    苹果方面对此拒绝置评。

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