朝韩美商讨解除共同警备区武装





韩朝与联合国军司令部周二正式启动三边协商机制，讨论解除板门店共同警备区武装事宜。





国防部表示，韩朝与联合国军司令部三边协商机制第一轮会议于当天上午 10 时至下午 1 时 15 分在板门店韩方一侧的 “ 自由之家 ” 举行。会议以非公开方式进行。





三方各派三人与会，韩国国防部朝鲜政策课课长赵容根、朝鲜陆军大佐（大校）严昌男、联合国军司令部军事停战委员会秘书长汉密尔顿任各方首席代表。国防部表示，各方在会上对 10 月 1 日起进行的共同警备区扫雷工作进行评估，并就撤离共同警备区哨所兵力和武器、调整监视装备、互相检查解除武装措施等具体细节交换意见。





三方还商定今后通过三边协商机制探讨具体落实方案，并开展相互验证程序。国防部表示，韩朝军方和联合国军司令部将继续致力于正常履行朝韩在平壤首脑会谈中签署的军事领域协议中解除共同警备区武装的相关规定。同时，三方协商机制还将制定共同警备区解除武装后的新值勤规则、双方无武装军人近距离合作方式等。





三方将就共同警备区解除武装措施共同管理机构的组成和任务及共同管理机构运营方式等进行探讨。据悉，三方还将就普通民众和游客等跨过军事分界线越境的可能性制定相关对策。今后，朝方将撤离共同警备区境内的 5 个哨所，韩方将撤离 4 个哨所。但 “ 不归桥 ” 附近的朝方哨所和 “ 徒步桥 ” 附近的韩方哨所则保持原状。





预计解除武装后，共同警备区内韩朝兵力将各减至 35 人。非武装共同警备人员左臂将佩戴黄底蓝色的 “ 板门店民事警察 ” 袖章值勤。早上 9 时至下午 5 时，韩朝一般民众和外国游客等可在共同警备区内自由往返。

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