磋商知识产权 重启货币互换： 中日敲定首脑会谈基本内容

安倍晋三首相与中国国家主席习近平将于 26 日在北京举行首脑会谈，确认改善两国关系。双方将在新技术和知识产权保护领域设立新对话框架。美中贸易战演变为霸权争夺，为达到牵制美国的效果，中国与日本走近。





协议内容实效性尚是未知数，日本夹在美中之间面临艰难的外交考验。两国政府经过事先协调，基本确定了日中首脑会谈协议大致内容。





具体包括，设立 “ 日中创新和知识产权对话 ” （暂定名称）；重启货币互换协议，规定发生金融危机时两国互换货币的额度上限为 3 万亿日元（约合 1854 亿元人民币）规模；尽快签署海上搜索救助协定，在发生海难之际互相合作。





双方将在部长级的日中高级别经济对话之下设立新对话框架，年内召开首次会议。中国担心，由于与美国发生贸易战，采购高端技术产品零件的难度变大。日本对中国表现出合作姿态，推动两国关系改善。但另一方面，可以认为，日中能在多大程度上公开新技术尚不得而知，主要是表现日中接近的象征意义。





受冲绳县尖阁诸岛（即钓鱼岛及其附属岛屿）等问题影响，日中货币互换协议于 2013 年失效。今年 5 月，中国国务院总理李克强访问日本，与安倍首相就重启货币互换协议谈判达成一致。双方还将就推进防卫交流达成一致。日本自卫队统合幕僚长或于 2019 年访问中国。





统合幕僚长上一次访问中国是在 2008 年。双方将就中国军队干部访日事宜进行讨论。安倍首相访问中国期间还将出席 “ 日中第三国市场合作论坛 ” ，就推进两国在第三国的经济合作进行讨论。双方还将就放宽出口限制进行讨论，具体是指放宽对日本向中国出口产品的限制。





东京电力福岛第一核电站事故发生后，中国一直限制进口日本产品。日中首脑会谈还将就开设新技术和知识产权保护新对话框架达成一致，但对话内容的实效性还是未知数。





从日中首脑会谈预计达成协议的内容看，中国为了与日本走近而对课题进行了精心选择。新技术和知识产权保护对话就是典型例子。其目的在于，在日本感兴趣的领域扩大合作，对日本进行拉拢。





对于日本而言，没有拒绝与中国改善关系的理由。日本在安全保障领域除了与美国合作之外别无选择。





但在经济领域，加强与中国的合作是日本求之不得的。日中关系在历史上就一直受美中关系左右。如今，美中正进行贸易战，两国对立日益激烈，前景难以预判。特朗普总统在中长期战略上是否与中国对峙尚不明朗。如果美中突然走近，日中关系也会受到影响。日本夹在美中之间，其外交力将受到比以往更大的考验。





Twitter

sgnypost





