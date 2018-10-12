美国食品电子产品价格上涨 德媒：民众痛感或将更为明显

德媒称，过去数月，美国国内一些食品、电子产品价格有所上升。尽管美国消费者的日常生活暂未受到太大影响，但如果加征关税的范围进一步扩大，痛感或将更为明显。





据德国之声电台网站 10 月 10 日报道，在美国一家沃尔玛超市，布拉和安娜刚刚购完物。安娜说，食品和电子产品价格有所上升。





报道称，过去数月，自美国总统特朗普加征关税以来，部分消费品价格有所上涨。比如， 1 月，美国政府对洗衣机加征关税。如今，据美国零售联合会数据，洗衣机价格上涨近二成。

报道还称，目前，美国消费者的日常生活尚未受到多大影响，不过，如果关税战进一步升级，未来数月后情形或会不同。





普林斯顿大学博士后研究者伯鲁斯亚克表示，此前的加征关税主要对工业界有影响，如今，美国消费者逐渐也感受到冲击。





报道称， 9 月，美国政府对中国进口产品征收新一轮关税：价值约 2000 亿美元的中国产品征收 10% 的关税，涉及家具、电子产品、食品等。





伯鲁斯亚克和他的一位同学以 2015 年数据为基础，估算显示，目前实行的关税每年给美国家庭平均带来约 112 美元的损失。特别是购买电子产品、化学品、塑料和橡胶产品、金属制成品会蒙受损失。





报道称，沃尔玛等大型美国零售商已呼吁美国政府重新思考对中国产品征收的关税。





瑞贝卡 · 蒙德是美国玩具业协会的副主席。美国玩具市场 85% 的产品来自中国。蒙德表示，零售商与中国厂商建立了长期的伙伴关系，并确保产品质量符合美国标准。





报道称，尽管玩具目前不在美国政府征收关税的范围内，但一些相关产品如童帽、家具已受到波及。此外，特朗普也曾表示，或将进一步扩大征收关税的范围。蒙德对此表示不满，认为这更多是一种政治上的考量。 “ 在美国中期选举后，消费者可能才会感受到影响。这是以消费者的钱包为赌注。 ”





报道表示，蒙德并不认为加征关税对美国制造业有帮助，她认为，美国既缺乏必要的基础设施，也缺乏劳动力。

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