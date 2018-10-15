安华重返马来西亚政坛

13 日，马来西亚前副总理安华 · 易卜拉欣以压倒性的多数票赢得一个补缺选举，这令他更加接近总理职位。他的前夙敌马哈迪 · 穆罕默德已经承诺让他当上总理。





这个胜利标志着安华正式回归政坛。五个月前，他刚刚获释。这次胜利也使他和马哈迪成为同一面旗帜下的国会成员。此前，他们之间的不和持续了 20 多年。





尽管代表亚兰地区的国会议席补选投票率不高，但安华以超过 23500 票的多数票赢得了该席位。他在一个庆祝胜利的集会上对支持者说： “ 改革不会在一个月、四个月、或一年后结束。改革意味着清理整顿、解放媒体和消除腐败，要使合乎道德的行为成为一种政治文化。 ” 这场集会在社交媒体上进行了实况转播。





他对数百名欢呼的支持者说： “ 我想告诉所有投票的人，以及来自全国各地的朋友 …… 我不会浪费给予我的这种信任。 ”





今年 5 月，马哈迪领导希望联盟在大选中获胜，从而夺取了他的前 “ 门徒 ” 纳吉的权力，并结束了国民阵线 60 多年的统治。





安华本来不可能参与选举。他 2015 年因鸡奸罪获刑，但他同马哈迪重新结成的伙伴关系是这次选举胜利的关键。马哈迪为安华争取到了赦兔。





马哈迪现在第二次担任总理。他已经公开宣布，他将在两年后下台，并为安华成为马来西亚第八任总理让路。

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