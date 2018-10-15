特朗普否认将停止对沙特军售 称放弃军售是“惩罚自己”

外媒称，美国总统特朗普 10 月 13 日说，即便事实证明沙特记者贾迈勒 · 卡舒吉在沙特驻伊斯坦布尔领事馆内遇害，美国停止对沙特军售的做法也将是在 “ 惩罚 ” 自己。





称放弃军售是 “ 惩罚自己 ”





据路透社 10 月 13 日报道，特朗普与沙特关系密切，他正面临国际和国内压力，要求他帮助查清卡舒吉遭遇了什么并惩罚沙特（如果调查显示沙特政府下令杀害了卡舒吉的话）。





美国一些议员说，如果围绕卡舒吉事件的指控被证明属实，华盛顿应当阻止对利雅得的军售。但特朗普对此坚决反对。





特朗普在白宫对记者说： “ 实际上我认为，如果我们那样做，我们将是在惩罚自己。 ”





他说： “ 我们可以采取很多其他非常非常强大和非常有力的措施，我们会采取这些措施。 ”

报道称，根据美国法律，国会可以阻止对外国的军售。





报道还称，洛克希德 - 马丁公司和雷神公司等美国主要防务承包商是华盛顿与利雅得密切关系的受益者，撤销重大军售协议将对它们造成影响。





特朗普 10 月 13 日称，美国政府从沙特获得金额达 1100 亿美元的军火订单，这笔交易连同沙特在美国大量投资的承诺相当于数十万个就业岗位。





他说： “ 如果他们不从我们这里购买，他们就会从俄罗斯购买，或者从中国购买。想想吧， 1100 亿美元。他们将要做的所有事就是把订单给其他国家，我认为（美国）这样做将是非常愚蠢的。 ”





另据美国《国会山》日报网站 10 月 13 日报道，美国总统特朗普 10 月 13 日称，他希望保留与沙特之间一项金额达 1100 亿美元的军火协议。





特朗普说，如果美国退出该协议，俄罗斯和中国就会趁机而入，出售它们自己的军火，从而导致美国国内潜在就业岗位减少。





他说： “ 这是世界上最好的装备。但如果他们不从我们这里购买，他们就会从俄罗斯购买，或者从中国购买，或者从其他国家购买。 ”





特朗普声称这是 “ 迄今签订的最大订单 ” ，并称该订单将支撑美国国内 45 万个就业岗位。

他说： “ 对我们的企业而言，这是一个巨大的订单。从经济发展角度来看，这确实是一个巨大的订单。 ”





承诺将会 “ 严厉惩罚 ” 沙特





据美国《华盛顿邮报》网站 10 月 13 日报道，美国总统特朗普宣称，如果美国确认沙特特工杀害了《华盛顿邮报》撰稿人卡舒吉，美方将对沙特实施 “ 严厉惩罚 ” 。他声称这名记者疑似被害一事 “ 实在可怕和令人厌恶 ” 。





特朗普在 10 月 13 日上午播出的最新采访片段中说，这一事件正在调查之中，沙特否认参与其中，尽管越来越多的证据表明沙特政权卷入了卡舒吉失踪一事。





特朗普在接受哥伦比亚广播公司 “ 六十分钟 ” 节目记者莱斯莉 · 斯塔尔采访时说： “ 哦，还没有人知道，但我们也许能够查清。 ” 此次采访的全部内容定于 10 月 14 日晚上播出。





特朗普补充说： “ 我们将彻查此事，（沙特）将会面临严厉惩罚。 ”





沙特政府 10 月 13 日上午发表一份声明，谴责和抨击 “ 媒体报道中流传的有关沙特政府及其他人员与卡舒吉失踪事件存在所谓关联的不实指控 ” 。





另据德新社 10 月 13 日报道，美国总统特朗普承诺，如果沙特领导层是记者卡舒吉失踪事件的幕后主使者，这个王国将面临 “ 严厉惩罚 ” 。





当被问及卡舒吉是否系沙特政府下令杀害时，特朗普回答说： “ 此事正在调查之中，此事正受到非常非常强烈的关注。如果是沙特政府下令杀害了卡舒吉，我们会非常不安和愤怒。 ”





他说： “ 截至目前，他们对此予以否认，他们坚决否认。有可能是他们干的吗？有可能。 ”





报道称，卡舒吉是沙特政府一名直言不讳的批评者，他曾在包括《华盛顿邮报》在内的西方媒体上发表文章。





此外据德新社 10 月 13 日报道，美国总统特朗普说，沙特记者卡舒吉可能已经遇害。





他 10 月 13 日在白宫说： “ 我们首先希望的就是他没有遇害，但也许情况看起来不太好。 ”





特朗普早些时候承诺，如果沙特领导层是卡舒吉失踪事件的幕后主使者，那么这个王国将面临 “ 严厉惩罚 ” 。但他在白宫强调： “ 截至目前，没有人知道发生了什么。 ”





报道称，自从 10 月 2 日进入沙特驻伊斯坦布尔领事馆办理与其土耳其未婚妻结婚所需手续之后，这位《华盛顿邮报》撰稿人和沙特持不同政见者就再未露面。





报道还称，在美国和土耳其媒体声称有关政府部门认为美国合法居民卡舒吉在领事馆内遇害的情况下，世界领导人要求利雅得作出解释。





报道指出，沙特坚决驳斥有关其是幕后主使者的指控，声称卡舒吉在失踪前离开了领事馆。

特朗普在 10 月 13 日播出的一次采访中对哥伦比亚广播公司新闻部说， “ 我们将彻查此事 ” ，如果沙特杀害了他， “ 将会面临严厉惩罚 ” 。





特朗普 10 月 13 日在白宫说，他将与沙特国王萨勒曼通电话。特朗普说： “ 我想我应当问问他是怎么回事。 ”





但特朗普还说，他不愿取消美国与沙特之间一项金额达 1100 亿美元的军售协议，即便利雅得被发现对此事负有责任。





土称掌握记者被害录音





据法新社 10 月 13 日报道，土耳其 10 月 13 日指责沙特未能配合对一名记者在沙特驻伊斯坦布尔领事馆失踪事件的调查。





报道称，土耳其外长梅夫吕特 · 恰武什奥卢的措辞代表安卡拉，迄今围绕沙特记者卡舒吉案的慎重口吻趋于强硬。





土耳其官员称，他们认为卡舒吉在沙特驻伊斯坦布尔领事馆内遇害。报道表示，关于卡舒吉遭到折磨甚至被肢解的可怕说法被透露给媒体，而特朗普也对这名失踪记者的命运表示悲观。





报道称，围绕卡舒吉失踪事件的强烈抗议不仅可能损害土耳其与沙特的关系，还可能令沙特在西方的支持者感到不安，并将玷污沙特王储牵头的改革行动。





安卡拉称，沙特此前已经同意土方对其领事馆进行搜查，但尚未兑现。有报道称，双方围绕进入领事馆这一沙特主权领土的条件发生分歧。





恰武什奥卢说： “ 我们仍未看到为保障顺利调查和查清一切所需的配合。 ”





他说，利雅得必须让土耳其 “ 检察官和专家进入领事馆 ” 进行调查。





另据美联社 10 月 14 日报道，一家亲政府的土耳其报纸 10 月 13 日报道称，土耳其官员从苹果手表中得到了所谓的记者卡舒吉被杀害的录音，卡舒吉一周多以前进入沙特驻伊斯坦布尔领事馆时佩戴着这块手表。





报道称，《晨报》发表了这一新的消息，该消息对沙特构成更大压力，要求其解释卡舒吉发生了什么。





报道还称，安卡拉的高级外交官 10 月 13 日再次呼吁沙特开放其领事馆供土耳其当局搜查。

报道指出，卡舒吉 10 月 2 日走进领事馆后失踪。沙特坚称针对它的指控是 “ 毫无根据的 ” 。





《晨报》称，土耳其当局从卡舒吉的苹果手机以及他的苹果云账户中恢复了这段录音。卡舒吉在进入领事馆前，将手机交给了自己的未婚妻。





该报还说，沙特官员曾试图猜测卡舒吉的手表密码从而删除录音，但密码错误，后来又使用了这名记者的指纹。然而，苹果手表并不像苹果手机那样具备指纹解锁功能。该报在其报道中没有提到这一点。





报道称，苹果手表可以录音，并且可以在稍后将录音通过蓝牙同步至苹果手机。该报的报道并未详细说明该苹果手表是如何将这一信息同步到手机以及卡舒吉的苹果云账户上的。





报道还称，土耳其官员并未回应该社有关卡舒吉苹果手表的问题。





据报道，土耳其官员还声称掌握了杀害卡舒吉的视频，但也并未解释是如何得到的。

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