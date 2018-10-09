“慰安妇”基金会“年内解散” 日媒：必然损害日韩关系

日媒称，据悉，韩国外交部长官康京和今年 9 月通报日本河野外相说，韩方将于年内解散根据日韩政府协议而设立的为韩国 “ 慰安妇 ” 提供补偿的 “ 和解与治愈基金会 ” 。 2015 年日韩就 “ 慰安妇 ” 问题 “ 最终不可逆的解决 ” 达成协议，如今这一协议将形同虚设。





据日本《读卖新闻》 10 月 8 日报道，多位日韩有关人士证实了这一消息。韩国政府曾多次暗示解散基金会，但这是首次向日方正式通报解散基金会。





报道称， 9 月 11 日在河内举行的日韩外长会谈中，康京和明确表示今年年内解散基金会。对于日方邀请韩国总统文在寅访问日本一事，康京和表示时间要在解散基金会后。





河野表示日方无法接受解散 “ 和解与治愈基金会 ” ，并再次邀请文在寅尽快访问日本。康京和没有透露解散基金会的具体日期。





报道称，日本首相安倍晋三 9 月 25 日与文在寅在美国纽约举行会谈之际，要求切实践行日韩协议内容。文在寅强调不会撕毁协议，但传达了年内解散基金会的方针。





据报道，日本政府的立场是， 1965 年的《日韩请求权协定》已经解决 “ 慰安妇 ” 问题。但由于韩国方面要求提出新的解决方案，日本政府 2015 年与朴槿惠政府达成协议，在不损害日本法律立场的范围内日本提供人道主义援助。





报道称，基金会是日韩协议的基础，解散基金会必然损害日韩关系。安倍重视在朝鲜核导问题和绑架问题上推进日美韩合作，基金会解散也可能给三国合作造成负面影响。





10 月 8 日是《日韩联合宣言》签署 20 周年纪念日，日本政府一直希望文在寅能在本月内访问日本。但日韩政府之间的日程协调没有取得进展，文在寅访日时间尚无法确定。





报道称，日本政府将继续要求韩国方面改变心意。 9 日，安倍将出席东京都内召开的纪念《日韩联合宣言》签署 20 周年的研讨会，呼吁联合推进建立面向未来的日韩关系。





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