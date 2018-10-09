    • 2018年10月9日

    Home global “慰安妇”基金会“年内解散” 日媒：必然损害日韩关系

    “慰安妇”基金会“年内解散” 日媒：必然损害日韩关系

    星期二, 十月 09, 2018

    日媒称，据悉，韩国外交部长官康京和今年9月通报日本河野外相说，韩方将于年内解散根据日韩政府协议而设立的为韩国慰安妇提供补偿的和解与治愈基金会2015年日韩就慰安妇问题最终不可逆的解决达成协议，如今这一协议将形同虚设。

    据日本《读卖新闻》108日报道，多位日韩有关人士证实了这一消息。韩国政府曾多次暗示解散基金会，但这是首次向日方正式通报解散基金会。

    报道称，911日在河内举行的日韩外长会谈中，康京和明确表示今年年内解散基金会。对于日方邀请韩国总统文在寅访问日本一事，康京和表示时间要在解散基金会后。

    河野表示日方无法接受解散和解与治愈基金会，并再次邀请文在寅尽快访问日本。康京和没有透露解散基金会的具体日期。

    报道称，日本首相安倍晋三925日与文在寅在美国纽约举行会谈之际，要求切实践行日韩协议内容。文在寅强调不会撕毁协议，但传达了年内解散基金会的方针。

    据报道，日本政府的立场是，1965年的《日韩请求权协定》已经解决慰安妇问题。但由于韩国方面要求提出新的解决方案，日本政府2015年与朴槿惠政府达成协议，在不损害日本法律立场的范围内日本提供人道主义援助。

    报道称，基金会是日韩协议的基础，解散基金会必然损害日韩关系。安倍重视在朝鲜核导问题和绑架问题上推进日美韩合作，基金会解散也可能给三国合作造成负面影响。

    108日是《日韩联合宣言》签署20周年纪念日，日本政府一直希望文在寅能在本月内访问日本。但日韩政府之间的日程协调没有取得进展，文在寅访日时间尚无法确定。

    报道称，日本政府将继续要求韩国方面改变心意。9日，安倍将出席东京都内召开的纪念《日韩联合宣言》签署20周年的研讨会，呼吁联合推进建立面向未来的日韩关系。

    _____________

    请加入我们的FacebookTwitterG+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost



    Read more
    时间：
    标签：