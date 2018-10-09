印方以独立政策回应美制裁 特朗普豁免条件出现

综合媒体

10

月

9

日报道，俄罗斯总统普京（

Vladimir Putin

）上周赴印度首都新德里参加年度双边会议期间与印度签署价值约

50

亿美元的

S-400

远程地对空导弹系统供货协议，引发国际社会广泛关注。美国务院一名发言人威胁称，若印方不放弃购买计划，美国有可能用《以制裁法反击美国敌人法案》（

CAATSA

）对印度进行制裁。





俄新社

10

月

8

日称，印度陆军参谋长拉瓦特（

Bipin Rawat

）就此回应表示，印度实行

“

独立的政策

”

。拉瓦特强调，印度实行独立的政策，美国实施的制裁不会影响印度的决定。印度将继续在军事领域与俄美合作。





俄罗斯卫星通讯社称，印度正试图说服华盛顿，鉴于俄印国防合作的长期历史，该国有理由不受制裁。





印度《经济时报》

10

月

8

日报道，有美国专家认为，考虑到美国政府内部政治生态的变化以及美国总统特朗普（

Donald Trump

）对印度贸易和关税的强烈批评，印度想被豁免制裁并不容易。但不能否认，印度存在获得豁免权的可能性。





报道称，美国防长马蒂斯（

James Mattis

）和国务卿蓬佩奥（

Mike Pompeo

）目前都支持给予印度豁免，而特朗普很有可能利用关税作为豁免的交换条件。





印度报业托拉斯（

PTI

）称，美国国防部印度中心前主任，现供职于美国印度商业理事会的施瓦茨（

Benjamin Schwartz

）表示，制裁印度，势必将印度的国防市场推给俄罗斯，美国不会从这样的制裁中受益。（多维新闻）

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