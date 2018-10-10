意大利现U盘炸弹:接触电脑自动引爆 炸断警察手指

据欧联网援引欧联通讯社报道，当地时间 10 月 8 日上午，意大利西西里岛特拉帕尼市警察局发生了一起爆炸事件。一名警官受命检查一个来源不明的 USB 优盘数据时，就在优盘与计算机借口接触瞬间，优盘自动引爆发生爆炸。爆炸导致负责检查的警官受伤，并失去了 3 根手指。

据报道，当地时间 8 日上午，特拉帕尼市警察局负责数据检查鉴定的警官吉安尼 · 阿切托，受命检查一个来历不明的优盘数据资料。当吉安尼把优盘插入计算机接口时，优盘突然发生爆炸。吉安尼警官的 3 根手指被炸飞，随后被送往医院救治。





据警方消息，优盘是由特拉帕尼市女律师莫妮卡 · 玛拉焦，大约在一年前交给的当地警方。当时女律师莫妮卡收到一个从特拉帕尼市律政委员会寄出的邮包。莫妮卡经与核查，律政委员会未曾向她寄出过包裹，便将该邮包交给警方处理。

时隔一年，特拉帕尼市警察局一直将女律师莫妮卡交警方的邮包放置在仓库，案件始终尚未进行处理。 8 日上午，警察局决定对邮包案开始进行调查，负责案件调查的警员打开包裹后，发现邮包内并无其它物品，只有一个存放数据的 USB 优盘。

负责来历不明邮包案调查组，发现邮包内存放数据的 USB 优盘后，依照工作程序将优盘移交给了负责数据鉴定的吉安尼 · 阿切托警官。随后，吉安尼警官在准备检查优盘数据资料时，结果优盘是一枚微型炸弹，造成了吉安尼警官意外受伤。

目前，特拉帕尼市警方已经组成专案调查组，对优盘微型炸弹事件展开全面调查。

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