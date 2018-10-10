杜特尔特亲自向记者证实未患癌:可以一起喝一杯

菲律宾总统杜特尔特（ Rodrigo Duterte ） 9 日表示，上周做的切片检查结果显示，他并未罹患癌症。杜特尔特上周缺席两场官方活动后，民众纷纷要求知道他的健康状况。





台湾 “ 中央社 ”10 月 9 日报道，杜特尔特在总统府举行电视转播记者会时，在记者要求下透露： “ 结果是阴性。他们有过疑虑。 … 我们可以一起喝一杯，我保证酒量比你好。 ”

杜特尔特表示，他去做检查 “ 只为满足家人强烈要求 ” 。但如果由他来决定，他认为自己 “ 不需要（检查） ” ， “… 我不怕 … 也不在乎 ” 。

杜特尔特还否认这周末在香港做了另一次健康检查。此前，他被发现和伴侣及最年幼女儿现身香港。

菲律宾代理内政部长也告诉记者，杜特尔特昨天晚间在内阁会议上告知自己的检查结果后，现场响起掌声。

杜特尔特的发言人在另一场记者会中说，杜特尔特病情 “ 并不严重 ” ，但详情仍保密。

根据菲律宾宪法，总统应让民众知道他的健康状况，但若病情不严重可保有隐私。杜特尔特也说，

“

宪法规定必须让民众知道，但程序上并非直接告诉民众，应该由内阁判断你是否完全丧失治事能力，并决定卸除你的职务。

”

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