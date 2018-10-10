黑莉突然辞职 原因是她要参加2020年美国总统大选？

美国常驻联合国代表黑莉9日突然请辞的消息震动华盛顿。当天几乎所有美国媒体都被这一消息“霸屏”。现年46岁的黑莉是特朗普最亲密的“心腹爱将”之一，是特朗普团队中少有的外交政策“加分项”之一，而下月美国就将迎来中期选举。最吊诡的是黑莉的辞职原因，只是为了“休息一段时间”的说法几乎没有人相信。特朗普团队到底出什么大事了？

“将和我的朋友黑莉在椭圆形办公室宣布重大声明。”在发表推特不久之后，特朗普和黑莉早上10时30分一起出现在白宫。黑莉表示，自己已经向特朗普提交辞呈，将履职到今年年底，特朗普已经接受她的辞呈。

“这一时机选择让其在美国国务院和联合国的同事非常吃惊”，英国《卫报》9日报道称，美国国务卿蓬佩奥和总统国家安全事务助理博尔顿对此“不知所措”。但特朗普表示，黑莉上周已就辞职一事在白宫与自己沟通，她想“休息一段时间”，而她第一次提出此事是在6个月前。

在正式宣布辞职时，黑莉与特朗普多次称赞对方，或许意在向外界表明这并非一次“态度强硬的离开”。黑莉将自己过去两年在联合国的经历称之为“一生的荣幸”，并否认有关自己将参与2020年总统大选的猜测。她表示，自己将为特朗普助选，期待在下一场大选中“支持总统先生”。而特朗普则表示，他希望黑莉有朝一日能重新回到政府，并承诺她“可以选择相关职位”。黑莉在发表讲话时特别点名感谢了第一千金伊万卡及第一女婿库什纳，称库什纳是“隐藏的天才”，特别提到了两人合作完成的中东和平进程方案。

曾任南卡罗来纳州众议员和州长的黑莉最初并不是特朗普的支持者，甚至曾尖锐批评过特朗普的相关政策。所以当特朗普在就职后任命她为美国常驻联合国代表时，这一举动被外界认为是特朗普政府向她“抛出橄榄枝”。在任职期间，她也被认为是美国强硬立场最鲜明的代表，比如无条件支持以色列，对伊朗和委内瑞拉毫不动摇地敌视等。《纽约时报》称，她也时常曝出与特朗普政府立场不合的言论。比如2017年12月，她曾表示指控特朗普行为不端的女性声音“应当被听到”，因为“任何感到被侵犯或虐待的女性都有权大声疾呼”。

“她的离开可能会使美国在联合国的盟友更加焦虑”，《卫报》分析说，黑莉充当了特朗普与博尔顿之间的桥梁，也曾成功说服特朗普，让他相信联合国有助于为美国国家利益服务。”美国《国会山报》称，中期选举即将来临，黑莉在这个“不凑巧的时刻”辞职，再次凸显了特朗普政府的混乱。

黑莉的接班人选引发媒体猜测。特朗普9日在白宫说，“很多人”都对这一职位感兴趣。他预计，在两到三周、或更快就会宣布继任人选。美国有媒体提到，此前有政府高官匿名在《纽约时报》发文批评特朗普，黑莉为此公开为自己撇清。（新华社）

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