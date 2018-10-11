特朗普再度警告对2670亿美元的中国商品加税

美国总统特朗普周二重申，如果中国对美国最近对中国产品采取的征收关税和其他措施进行报复，他将对额外价值2670亿美元的中国进口商品加征关税。
特朗普总统坐在白宫椭圆形办公室对记者们说:“我们和中国的关系很好。但是，你知道，他们多年来每年都从我们国家拿走5000亿美元。我们不能让这种情况发生。多年来，坐在这张椅子上的人都应该讨论这个问题。你看，多年来，他们每年要拿走2000、3000、4000甚至5000亿美元。我们帮助重建了中国。如果我们不这样做，中国就不是他们现在的样子。我没问题，但我们不会再这样做了。”
特朗普是在与美国常驻联合国代表妮基·黑利大使在白宫一道宣布黑利将要辞职的消息时对媒体说这番话的。他还说，中国还没有做好达成贸易协议的准备。
他说：“看啊，中国想达成协议，我说他们还没有准备好。我只是说他们还没准备好。我们取消了几次会议，因为我说他们还没有准备好达成协议。我们不能是单行道。它必须是双向的。25年来它都是单行道。我们必须让它成为一条双行道。我们也要从中受益。”
当被问及是否准备好征收新关税以应对来自中国的报复时，特朗普说:“当然，绝对的。”他还说，目前美国与中国的贸易不平衡意味着“他们已经进行了报复”。
“百分之一百。如果他们那样做，如果他们报复，‘报复’是什么意思?他们已经进行了报复。他们拿走了5000亿美元。我认为那就是终极报复。”
上个月，特朗普对近2000亿美元的中国进口商品加征了关税，并警告说，如果中国采取报复行动，将被征收更多关税。中国随后进行了回击，对美国约600亿美元的进口商品加征关税。
国际货币基金组织周二以贸易战加剧为由，下调了2018年和2019年的全球经济增长预期。
【路透社华盛顿10月9日电】美国总统特朗普周二再度威胁称，如果中国对目前的关税，以及美方在两国贸易战不断升级的过程中实施的其他举措进行报复，他将对另外2670亿美元的从中国进口商品加征关税。
特朗普还在椭圆形办公室告诉记者，中国尚未准备好达成贸易协议。当被问及如果中国进行报复，是否准备对中国更多商品加征关税时，特朗普说，“当然，绝对的。”
【英国《金融时报》网站10月9日报道】在中美两国陷入一场不断升级的贸易战之际，美国财长姆努钦警告中国不要进行人民币竞争性贬值。
姆努钦在接受本报采访时说，美国财政部“非常仔细”地关注着货币议题。他表示希望与北京讨论人民币问题，作为贸易谈判的一部分。
姆努钦说：“在我们审视贸易问题时，毫无疑问，我们希望确保中国不会进行竞争性贬值。”
由于中美贸易战、中国经济放缓以及美元走强，人民币今年承受着压力。
姆努钦说：“人民币今年已显著贬值。这种情况源于多方面因素，我们期待与他们讨论这些因素。我们绝对希望确保，对于任何我们达成的贸易谅解，人民币议题必须是其中一部分。”
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