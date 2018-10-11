中国国安间谍被控盗取航空机密 首次引渡至美受审

美国司法部周三公布了对一名中国情报人员的指控，称这名特工试图盗取美国多家航空航天公司的机密。
司法部公告称，中国国家安全部情报人员徐延军（音译，Yanjun Xu），又名曲辉/张辉（音译，Qu Hui/ Zhang Hui），被控从事经济间谍活动，引诱美国公司高管到中国，试图窃取美国公司的技术。
专家相信，这是中国政府的间谍第一次被引渡到美国接受审判。
徐延军今年4月1日因一项美国联邦控罪在比利时被捕，10月9日周二被引渡到美国。一个联邦大陪审团对他提出了起诉。
起诉书显示，从2013年开始，一直到4月被捕为止，徐延军找到一些在美国国内外被公认为航空航天领域领军企业的公司，其中包括通用电气公司的航空分部。他以到中国大学做演讲展示为幌子，邀请为这些公司工作的专家到中国旅行，并支付差旅费和津贴。司法部官员称，这其实是窃取商业秘密计划的一部分。
“这不是一个孤立的事件。这是以美国为代价发展中国的整体经济政策的一部分。我们不能容忍一个国家窃取我们的火力和智慧成果。我们不能容忍一个不劳而获的国家，” 美国司法部助理部长约翰·戴默斯（John C. Demers）表示。
联邦调查局负责反间谍处的助理局长比尔·普利斯塔普(Bill Priestap)说：“对一名中国情报人员前所未有的引渡暴露出针对美国的经济间谍活动受到中国政府的直接督管。”
美国司法部说，徐延军是中国国安部属下的江苏省国安厅六局的一位副处长。司法部上个月宣布逮捕的一名被控非法充当中国政府代理人的前中国留学生也与江苏省国安厅有关联。司法部说，那名加入了美国陆军预备役的中国男子在江苏国安厅一名情报官员指挥下，试图在美国科技界招募华裔做间谍。
徐延军将在辛辛那提的联邦法院接受审判，他被控四项罪名，包括串谋和企图从事间谍活动以及窃取商业秘密。如果罪名成立，他可能面临最多25年的监禁和经济处罚。
这些指控是在特朗普政府对中国采取更强硬立场之际提出的。上周，美国副总统彭斯对中国进行了猛烈抨击，谴责了中国在经济、政治和军事等多项领域的行为，中国称这些都是“无端指责”。（美国之音）
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