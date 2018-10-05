英国现首例机器人主刀癌症手术 术后创口仅5厘米

据香港《大公报》援引外媒消息，一周前，英国完成了首例由机器人主刀的癌症手术，患者在手术中成功摘除了受癌细胞感染的多个器官，术后创口仅 5 厘米。





患者是现年 41 岁的健身教练迪安 沃特。他去年被诊断出直肠癌，虽然接受了传统的放射疗法和化学疗法，但癌细胞仍扩散到骨盆淋巴结，医生不得不决定摘除他下结肠的所有器官。

手术主刀的机器人叫做 “ 达文西 Xi” ，造价达 200 万英镑。 “ 达文西 Xi” 具备内置 3D 摄像头，以及四条能够进行组织切除和止血的 “ 手臂 ” 。而两名外科医生只需要在控制台控制机器人进行手术。

在历时八小时的手术中，病人的膀胱、前列腺、直肠以及下结肠都被成功切除，腹部的手术切口仅 5 厘米。

据悉，以往这种手术通常需要一名外科医生加三名助理医生完成，而且手术创口从胸腔一直延伸到腹部，病人需要在医院休息三周才能出院，而现在只需要八天便可以回家。

主治医生拉希德表示，这类手术他已经做过上百次，如今机器人使得手术更加简单、效果更好。

他说， “ 虽然手术才结束一周，但沃特已经恢复得很好，甚至可以走动。 ”

此外，拉希德还表示，他们考虑在特定的病人中推广这项技术。

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