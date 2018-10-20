普京：俄罗斯若遭导弹袭击 将启用核武器进行报复

近日，俄罗斯总统普京再次放出狠话，称如果俄罗斯遭到导弹袭击，将会使用核武器来来进行报复。

据英国天空新闻网报道，俄罗斯总统普京 18 日在索契参加瓦尔代国际辩论俱乐部年会时表示， “ 如果俄罗斯遭到导弹袭击，将会使用核武器来进行应对 ” 。





普京说，俄罗斯只有在预警系统发现导弹向俄领土飞去的情况下，才会发动核打击。他说： “ 侵略者应明白，报复是不可避免的 ” ， “ 当我们发现俄罗斯领土即将遭到袭击时，我们将进行报复 ” 。

普京坦言，这将意味着一场全球性的灾难，但他强调，俄罗斯 “ 不可能是发动这场灾难的人 ” 。他还说，俄罗斯人只会是被侵略的受害者，但他们会用生命进行反抗。他还补充说，那些发动袭击的人 “ 只有死路一条，甚至没有反悔的时间 ” 。

这不是普京第一次就俄罗斯国家安全问题 “ 放狠话 ” 。今年 3 月，普京就曾表示，俄罗斯如果遭受打击，面临被消灭时，俄罗斯在反击时才会做出使用核武器的决定。普京还反问， “ 如果俄罗斯都不存在了，我们为什么还需要这个世界？ ”

普京表示，

“

使用核武器的决定只可能在以下情况做出，如果我们的导弹预警系统不仅记录到导弹发射，而且准确预报了弹头的飞行轨迹和坠入俄联邦领土的时间，这称作报复性反击，这时我们拥有反击的合法权利

”

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