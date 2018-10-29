英超莱斯特城老板坠机遇难:泰国第5富豪 国王赐姓

今天早上，莱斯特城官方确认，王权球场外直升机坠毁事故中，球队老板维猜 - 斯里瓦塔那布拉帕遇难。

维猜出生于 1958 年 4 月 4 日，现年 60 岁。 2010 年，他以 3900 万英镑的价格买下了当时还处在英冠当中的莱斯特城。 4 年后，莱斯特城升上英超。 2016 年，莱斯特城历史性地拿到了英超冠军。维猜给每个队员送上的礼物是价值 10 万英镑的豪车一辆。





《每日邮报》报道称，维猜喜欢到莱斯特城的主场看球，每次看完球，他都会乘坐私人直升机离开，这已经成为他的习惯。《卫报》透露，当天他的计划是乘坐直升机前往卢顿机场，然后乘坐私人飞机回泰国。

1989 年，维猜在泰国开设免税商店，开始了他的商业旅程。他的零售公司王权在泰国实力雄厚。《卫报》报道称，维猜的身家价值 38 亿英镑，是泰国第五大富豪。

维猜有 4 个孩子，儿子埃亚瓦特是莱斯特城副主席。维猜的姓氏斯里瓦塔那布拉帕是 2012 年泰国国王赐予的，在泰语里，这个姓氏的含义是 “ 进步荣耀之光 ” 。

对于运动，维猜可以说是相当狂热。他不仅是莱斯特城的老板，在比利时，他还拥有一家足球俱乐部。另外，他非常喜欢打马球，在曼谷拥有马球俱乐部。

2008

年到

2012

年期间，他还曾是伦敦一家马球俱乐部的主席。

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