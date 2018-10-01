俄外长“开涮”特朗普：说到“干预”美选举，他可没提俄罗斯

英媒称，俄罗斯外长拉夫罗夫 9 月 28 日指出，美国总统特朗普本周指责中国干预美国选举，而没有指责俄罗斯。





据路透社 9 月 28 日报道，特朗普 9 月 26 日指责中国政府谋求影响 11 月 6 日举行的美国国会选举，以使选举对他所在的共和党不利。中国否认这一指责。





拉夫罗夫在联合国对记者说： “ 这次他只指责中国干预，没提俄罗斯 —— 他以前也没提到我们。 ”





拉夫罗夫然后又笑着说： “ 我们是最没兴趣干预内政的人。 ”





有记者问到俄罗斯是否在诱惑南非农民（南非正考虑是否需要修改宪法以便进行无偿征收土地），拉夫罗夫回答说： “ 没有，这个时候我们正忙着干预加泰罗尼亚选举呢，顾不上这个。你知道，它太远了。 ”





他的话引来一阵笑声。





俄罗斯外长是一名老练的外交官，有着恶作剧式的幽默感。他说明了一个事实，即特朗普不愿指责俄罗斯涉嫌干预将他送进白宫的 2016 年美国总统大选。





美国情报部门 2017 年的一份报告发现，俄罗斯总统普京下令发起一场行动，旨在削弱对美国民主进程的信心和损害民主党候选人希拉里的影响力。这份报告还发现，俄罗斯寻求帮助共和党候选人特朗普。





美国特别检察官米勒正在对特朗普竞选班子是否通俄进行调查。特朗普否认有此类串通，俄罗斯也否认有此类干预。

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