印度一妇女拒绝警察将丈夫带走 被绑在吉普车车顶游街

印媒称，在又一起令人震惊的警察暴力事件中，一名中年妇女被强行绑在一辆公务用吉普车车顶上作为 “ 惩罚 ” ，因为她反对她的丈夫被旁遮普邦阿姆利则地区的警察带走。





据印度 Zee 新闻网站 9 月 26 日报道，据报道，这名妇女从吉普车上摔下，头部受重伤，她在当地居民的帮助下被紧急送往阿姆利则地区一家医院。





据称，这名妇女被绑在警察的吉普车车顶上是一种 “ 惩罚 ” ，因为她反对她的丈夫被警察带走。

报道称，警方来到这名妇女的家中，就一起房产纠纷案件盘问她的公公。





报道还称，由于受害者的公公当时并不在家，警察想要带走她的丈夫，但她强烈反对。旁遮普警方官员对此感到愤怒，随后强行将这名妇女绑在吉普车车顶，并带着她在全城游街。





报道指出，数段视频曝光了这一令人震惊的事件，视频拍下了这名妇女被绑在飞速行驶的警用吉普车车顶的画面。





在其中一段视频中，当飞驰的汽车在阿姆利则某区域急转弯时，她从车顶坠落。





视频显示，这名妇女试图爬起来，然后逃离现场。





报道称，有关部门尚未对涉事警察采取任何行动。





报道指出，与此同时，这起令人震惊的事件引发了阿卡利党与执政党国大党之间有关目无法纪行为越来越多的口水战。





报道还称，在阿姆利则事件曝光的前一天，在北方邦的密拉特，有人拍下了包括一名女警员在内的三名警察辱骂和掌掴一名印度教女性的画面，他们这样做是因为该女性与一名穆斯林男子是朋友。





这段视频在社交媒体上迅速传播，令北方邦警方受到严厉批评。

Twitter

sgnypost





