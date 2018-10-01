    • 2018年10月1日

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    脸书被黑5000万账户受影响 脸书：对黑客身份一无所知

    星期一, 十月 01, 2018

    美媒称，脸书遭黑客攻击，5000万账户被不明身份的攻击者侵入。

    据美联社928日报道，脸书称，被窃取的数据能让攻击者控制这些账户。脸书被迫退出了5000万个被侵入的账户和4000万个可能遭受攻击的账户。该公司称，用户无需修改账户密码。

    脸书称，尚不清楚攻击者的身份以及他们从何处发起的攻击。脸书首席执行官马克·扎克伯格28日对记者说，目前还不知道被侵入的账户是否遭到滥用。

    报道称，对在过去一年间饱受安全和隐私问题困扰的脸书而言，此次黑客攻击是最近的一次挫折。不过，这些问题尚未严重动摇脸书在全球20亿用户的信心。

    脸书在博文中称，此次攻击与脸书“View As”功能的一个漏洞有关。这项功能可以让用户看到其他人所看到的他/她的个人信息。攻击者利用这个漏洞窃取了令牌（即脸书用以维持用户登录状态的数字钥匙）。拥有令牌可以让攻击者控制这些账户。

    脸书副总裁盖伊·罗森对记者说：目前我们还无法确定，攻击是否针对特定账户。他说：我们还不知道攻击者的身份以及他们可能从何处发起的攻击。

    伦迪申信息安全公司安全专家杰克·威廉姆斯说，被窃取的令牌有可能让攻击者看到用户个人的发帖，也可能让他们以被侵入账户的身份发布更新状态或转帖，但看不到账户密码。
    威廉姆斯说：最大的担忧（以及我们尚不清楚的）是，是否有第三方应用受到影响。

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