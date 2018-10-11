宣泄怒火舒缓压力 美国洛杉矶流行“抛斧头运动”

据外媒报道，说起美国加州南部的洛杉矶，人们一般首先想到的是阳光、冲浪，还有好莱坞， “ 抛斧头 ” 这种看似暴力的活动应该跟它沾不上边。但这项冷门的运动近日却在洛杉矶落地生根。

在一个阳光普照的秋日，一群房地产经纪人在北好莱坞一个货仓内首次尝试了抛斧头运动。该货仓是体育公司 “ 洛杉矶斧头 ” （ LA Axe ）的所在地。

跟许多人一样，这群房地产经纪人首次尝试将 1.5 磅（约 0.68 公斤）重的斧头抛向面前的目标时，并未取得成功。但很快的，斧头掉在地上发出的碰撞声，被斧头插进木头里的沉闷声取代。





“ 洛杉矶斧头 ” 的专家说，在现今这个大家不断查看社交媒体的高科技社会里，抛斧头运动为大家提供了低科技的乐趣。

该公司的营运经理卡莉说： “ 抛斧头给大家一个放下手机的好理由。放下手机，离开一两个小时，抛几把斧头。过后你才有东西可以上传。 ”

她说，在这个新闻能使人感到压力和焦虑的时代，这是个舒缓压力的好办法。 “ 你能够借此宣泄怒气。别愤怒地发文。捡起一把斧头，我们会教你怎么把它丢出去。 ”

“ 洛杉矶斧头 ” 的客源很广，从首次约会的情侣到失恋者都有。 “ 最新的要求是接待一群离婚人士。一群女人到这里来庆祝离婚，而不是哭闹。她们抛了几把斧头，将心中的怒火宣泄出来。 ”

尽管该公司会尽量满足顾客的要求，但他们也要求大家保持文明。

“

我们最常被问到的问题是能否在目标上贴上照片，对此我会礼貌地拒绝。这会看起来具有威胁性，而我们不要散播仇恨。

”

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