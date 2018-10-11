美国女子把父亲的讣告当小说写 疯传社交网络

近日，美国社交网络上一则讣告被疯狂转载，看过的人纷纷表示自己以前从未看过讣告还可以这样写，有人甚至认为这才是讣告的撰写模板，自己以后的讣告也要这么写。
这则讣告最先出现在美国特拉华州《News Journal》的网站上，随后很快被转载到社交网络上得到疯转。
讣告由特拉华州一名71岁死者Rick Stein的女儿Alex Walsh撰写，Walsh用半实半虚的手法描写了去世的父亲的一生。她在开头这样写道，“Rick Stein，经典的谜一样的男人，他的一生绝对值得上用一部电影来纪录”。
据Walsh所写，Stein此前患上了一种急性又罕见的癌症，在位于费城的Thomas Jefferson大学医院接受治疗；但是有一天，Stein突然决定不通知任何人逃出了医院，驾驶着一架单引擎飞机，飞过了大西洋。
讣告里这样写着，“那天海平面十分狂躁，负责调查Stein先生突然失踪的调查员Greg Fields在新闻发布会上表示，‘我们不知道Stein先生去了哪里，找到他的希望是极其渺茫的’”。Walsh写下这些句子时引用了大量美国电视剧《宋飞传》和《绝命毒师》里的台词。
除了引用的电视剧台词和杜撰的小说情节，Walsh表示有一件事的确是事实，那就是自己的父亲在经历了一个夏天的胃痛后，最近被确诊患上了急性又罕见的癌症。先是经历了手术切除了部分肝脏，在等待新的组织长出来恢复正常的过程中，她父亲的病情却突然恶化，然后出人意料地去世了。
“我的老天，他走的可真快”，Walsh感叹道。
快得连家人都还未来得及为他的葬礼做出安排，甚至还未准备悼词。于是，Walsh的母亲Susan让这个曾经做过记者的女儿来为父亲写讣告，Walsh却一反传统，别出心裁地杜撰了一个故事。
“没有言语能配得上我的父亲”，Walsh说道，“但是，我们会尽力做到做好的”。
在讣告里，Walsh多次提到了父亲的职业生涯，比如“我父亲根本就不会开飞机，他在科罗拉多等地拥有多家餐馆，他知道所有关于危险的常识，还喜欢做《纽约时报》上的填字游戏”。
死者Stein先生的弟弟Jim也出现在了讣告里，他表示，“我的哥哥（Stein）和我共同拥有一间画廊，他是一个珠宝商和手织东方地毯的交易商，不是什么飞行员”。
事实上，在1970年代，Stein先生和弟弟Jim的确在一起从事家族生意，在Wilmington开了第二家画廊分店。但是，后来Stein先生搬去了科罗拉多州，进军餐饮行业，并在那里遇到了未来的妻子Susan。
“这（讣告）里面全是些玩笑话”，Walsh说道，“因为我父亲生前是个很有幽默感的人”。
讣告上写道，“Stein先生最喜欢的城市是罗马，他的妻子Susan在他从医院失踪后带上了一副墨镜和一顶复古帽，认为Stein先生还秘密地活着，于是到罗马去等他了”。
事实上，Stein先生的妻子、Walsh的母亲Susan并没有去罗马，相反她对丈夫的去世感到十分悲痛。
在讣告的最后，Susan这样写道，“这是一个故事”。
“另一个故事是，Stein先生根本就没从医院逃走，而是在妻子与女儿的注视下、牵着他们的手平静地离开了人世”。
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