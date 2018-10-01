日媒称美日贸易谈判日本已举白旗：美摩拳擦掌打起如意算盘

日媒称，日美首脑就启动含关税下调在内的新贸易谈判达成了协议。实际情况是日本向力争削减贸易逆差、强烈要求展开双边谈判的美国总统特朗普举起白旗，但又试图以 “ 货物贸易协定 ” （ TAG ）这一生僻词语扰乱国内舆论的视线。日本所描绘的以《跨太平洋伙伴关系协定》（ TPP ）为核心的多边路线愈加模糊。





据共同社 9 月 28 日报道，当地时间 9 月 26 日在美国纽约结束日美首脑会谈的日本首相安倍晋三强调称： “ 这与全方位的自由贸易协定（ FTA ）完全不同。 ” 日本国内对直接涉及农产品等市场开放的日美 FTA 抱有很强的过敏情绪。经济再生担当相茂木敏充也补充称 “ 原则上仅限货物贸易，不包括投资和服务领域的规则 ” ，但既然至关重要的关税成为磋商对象，那么显然就无法打消农户等的不安情绪。





报道称，联合声明写明在 TAG 磋商后也将开展投资领域的谈判，美方将此视作迈向缔结 FTA 的重要一步。特朗普在会谈中指出 “ 日本一直不愿启动谈判 ” ，并就谈判前景预言称 “ 将取得日美双方都能满意的结果 ” 。





日本国内也有专家对政府的解释表示无奈，东京大学研究生院教授铃木宣弘称： “TAG 就是 FTA 。通过偷换用词来主张避免了 FTA 的这一诡辩，若在普通的精神状态下，应该感到羞愧而难以启齿。 ”





报道称，日本在首脑会谈中最为优先的是避免美国考虑对汽车加征的关税。日本的汽车行业就业人口占总体的近一成，出口额超过 16 万亿日元（约合人民币 9720 亿元），达到出口总额的两成。如果加征 25% 的关税，预计会对丰田汽车造成约 4700 亿日元的负担，或许也将严重撼动整个日本经济。





报道还称，认为美国政府不会改变强硬姿态而对双边谈判有所觉悟的日本政府把率先与美国达成交易的欧盟（ EU ）作为参考。欧盟提议举行有关撤销汽车以外工业品关税的磋商，避免对汽车加征高关税。日本政府经济部门的干部回顾称： “ 立场较弱的日本唯有效仿欧盟。 ”





报道指出，基于特朗普迄今为止的言行，日本在会谈前做好了被迫大幅让步的准备，但该干部称 “ 日方提案开出的要价悉数获得通过，感到白操心了 ” ，对会谈结果自吹自擂。





报道还指出，关于农畜业领域的市场开放，日本也因维持在 TPP 限度以内的立场获得理解而感到宽慰，但此次达成的协议几乎找不到有益于日本的要素。日本在 TPP 中承诺的牛肉等关税下调适用于美国成为既定路线，而美方同意兑现撤销汽车关税这一承诺的可能性等于零。





报道认为，在今后的谈判中，感到不满而退出 TPP 的特朗普 “ 是否真的满足于相同的内容，尚不清楚 ” （经济部门干部语）。关于冻结对汽车加征关税，说到底也只不过是口头承诺， “ 特朗普可能会掀桌推翻此事 ” （汽车厂商相关人士语）的不安情绪难以消除。





报道最后指出，美国政府已摩拳擦掌，迅速摆出严阵以待的架势。美国贸易代表莱特希泽干劲十足地称在部分领域

“

希望几个月以内展现成果

”

，农业部长珀杜表示

“

日本是重要的客户

”

，已就扩大农畜产品出口打起如意算盘。

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