安永会计师事务所：地缘政治紧张压低全球IPO数量

英媒称，安永会计师事务所的数据显示，地缘政治紧张局势降低了投资者对首次公开募股（ IPO ）的兴趣，今年迄今全球新上市公司数量比去年减少了五分之一。





据英国《金融时报》网站报道，今年前 9 个月，全球有 1000 家公司在交易所上市，交易数量同比下降 18% 。安永称，第三季度的新上市公司数量 “ 明显低于 ” 第二季度，与去年第三季度相比则 “ 显著下降 ” 。





不过，安永称，由于 2018 年与 2017 年相比大额交易数量有所增加，今年迄今筹集到的资金总额增加了 9% ，达到 1450 亿美元。





报道称，第三季度，欧洲大陆的任何证券交易所都没有达成大额交易，因为欧洲 “ 感受到了地缘政治紧张的力量 ” 。这种紧张关系源于美国、欧盟和中国的贸易问题，以及英国即将退出欧盟。





相比之下，在美国， IPO 活动 “ 依然强劲 ” ：融资收益增长 41% ，达到 500 亿美元；交易数量增长幅度超过 25% ，达到 195 笔。





报道称，随着贸易紧张关系加剧，亚洲各国的投资者也一直持谨慎态度。在美国和中国最近的一次交锋中，美国 24 日开始对价值 2000 亿美元的中国商品征收 10% 的关税，并扬言如果两国之间达不成协议，明年将把这个比例提高到 25% 。





安永 IPO 部门负责人马丁 · 斯坦巴克表示，第三季度是 “ 今年最平静的时期 ” ，全球 IPO 市场受到了地缘政治紧张、贸易问题和英国脱欧的影响。





斯坦巴克说： “ 不过，如果大型交易主导了 2018 年上半年，那么初创企业 IPO 不断增多的状况将推动全球 IPO 进程持续到 2018 年下半年。我们预计， 2018 年全球 IPO 收益将超过 2017 年。 ”

报道称，与亚洲其他地方的趋势相反，过去几个月，香港的上市活动大幅增加，因为香港采取了旨在让更多创新型企业上市的措施。智能手机制造商小米、通讯集团中国铁塔和腾讯支持的外卖送餐企业美团点评等大型公司的上市活动推动了这一趋势。





尽管一些分析人士说科技公司估值过高，但这些公司与工业和医疗企业一样，在今年全球

IPO

交易中是最活跃的。

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