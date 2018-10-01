安永会计师事务所：地缘政治紧张压低全球IPO数量

英媒称，安永会计师事务所的数据显示，地缘政治紧张局势降低了投资者对首次公开募股（IPO）的兴趣，今年迄今全球新上市公司数量比去年减少了五分之一。
据英国《金融时报》网站报道，今年前9个月，全球有1000家公司在交易所上市，交易数量同比下降18%。安永称，第三季度的新上市公司数量“明显低于”第二季度，与去年第三季度相比则“显著下降”。
不过，安永称，由于2018年与2017年相比大额交易数量有所增加，今年迄今筹集到的资金总额增加了9%，达到1450亿美元。
报道称，第三季度，欧洲大陆的任何证券交易所都没有达成大额交易，因为欧洲“感受到了地缘政治紧张的力量”。这种紧张关系源于美国、欧盟和中国的贸易问题，以及英国即将退出欧盟。
相比之下，在美国，IPO活动“依然强劲”：融资收益增长41%，达到500亿美元；交易数量增长幅度超过25%，达到195笔。
报道称，随着贸易紧张关系加剧，亚洲各国的投资者也一直持谨慎态度。在美国和中国最近的一次交锋中，美国24日开始对价值2000亿美元的中国商品征收10%的关税，并扬言如果两国之间达不成协议，明年将把这个比例提高到25%。
安永IPO部门负责人马丁·斯坦巴克表示，第三季度是“今年最平静的时期”，全球IPO市场受到了地缘政治紧张、贸易问题和英国脱欧的影响。
斯坦巴克说：“不过，如果大型交易主导了2018年上半年，那么初创企业IPO不断增多的状况将推动全球IPO进程持续到2018年下半年。我们预计，2018年全球IPO收益将超过2017年。”
报道称，与亚洲其他地方的趋势相反，过去几个月，香港的上市活动大幅增加，因为香港采取了旨在让更多创新型企业上市的措施。智能手机制造商小米、通讯集团中国铁塔和腾讯支持的外卖送餐企业美团点评等大型公司的上市活动推动了这一趋势。
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