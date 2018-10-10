因播报腐败丑闻遭灭口？保加利亚女记者遭奸杀

光天化日奸杀记者 …… 上周末发生在保加利亚的一起恶性刑事案件，引发了全球新闻界的强烈谴责。由于受害者生前播报了涉及欧盟项目的腐败丑闻，有舆论猜测她是遭到了黑恶势力的 “ 灭口 ” 。欧洲新闻行业协会强调，这已是 2017 年以来欧盟范围发生的第 4 起专门针对新闻人士的凶杀案件，当局应加强对欧洲记者、特别是调查记者从业群体的保护。

美国《赫芬邮报》 8 日报道称，惨遭杀害的女记者名叫维多利亚 · 马里诺娃、现年 30 岁，是保加利亚一家地方电视台的电视新闻记者，在当地小有名气。本月 6 日，保加利亚警方在鲁塞市（保加利亚北部城市）的一处公园内发现了她的遗体。据了解，案发现场毗邻多瑙河畔步行区，环境宜人，是备受当地健身爱好者青睐的一条慢跑路线。马里诺娃的尸体被发现时呈半裸状态、有明显被殴打的痕迹，面部特征几乎无法辨认。

据分析，死者的直接死亡原因是头部遭到重击或窒息。保加利亚内政部长马林诺夫对媒体证实，死者生前还遭到过性侵。该国刑事犯罪专家表示，如此凶残的犯罪行为在鲁塞市前所未见。据推断，案发时间极有可能是在白天，凶徒残忍和胆大妄为的程度令人不寒而栗。





这起惨案迅速招致国际舆论的强烈谴责，新闻从业者协会纷纷发声、敦促保加利亚当局予以全面调查。欧洲委员会在一份声明中表达了悲痛之情，并明确提出要保加利亚当局彻查此事是否同马里诺娃的工作有关。保加利亚总理鲍里索夫表示，凶手在案发现场留下了 “ 大量 DNA 证据 ” ，相信将其归案只是时间问题。该国官方表示，现阶段的调查并无证据表明马里诺娃之死与工作有关。不过，受害者的同事提出了截然相反的看法，认为凶手的作案手法形同 “ 处决 ” ，很明显是在 “ 杀一儆百 ” 、旨在释放出某种 “ 警告信号 ” 。还有一种推论认为，由于案发现场附近有一所精神病院，不排除这起凶案与该院的患者有关。

英国广播公司称，马里诺娃生前主持一档时事访谈节目。在前不久播出的一档节目中，马里诺娃采访了保加利亚两名调查记者，他们曾深入调查多个由欧盟资金支持的国内项目，二人发现项目运营中存在较为严重的贪腐现象，涉及一些有头有脸的政客、商人。

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