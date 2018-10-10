日本65岁以上者占27.7% 拟扩大该年龄段人口就业

日本老年人将迎来职场第二春。近日，日本媒体纷纷报道称，为应对日益严峻的少子老龄化问题，日本政府计划大力挖掘高龄人口的“工作潜能”，以弥补劳动力缺口。安倍政权已将扩大65岁以上老年人就业作为其“新经济战略”的核心之一。
《日本经济新闻》9日称，安倍政权正积极推进“新经济战略”，并将就业和社会保障改革作为主攻方向。在近日举行的首次“未来投资会议”上，安倍表示，将推进就业改革以克服阻碍经济增长的劳动力不足问题，推进“全年龄层社会保障”改革，扩大65岁以上人口就业。同时，考虑将法律规定的、日本企业原则上义务雇用员工的年龄上限从目前的65岁进一步提高到70岁，并对雇用65岁以上老年人的企业进行补贴。
日本朝日电视台9日称，为支持经济持续复苏，日本政府正大力推动老年人就业，本月初在东京都，面向65岁以上老年人的就业招聘会首次召开，东京都知事小池百合子称，这是促进全年龄就业的第一步，以后还会有第二步和第三步。根据日本内阁府《高龄社会白皮书》，截至2018年3月底，日本目前65岁以上人口占总人口比例高达27.7%，已经进入超高龄社会。全体劳动力人口（6720万人）中，65-69岁（454万人）和70岁以上（367万人）合计占到总劳力的12.2%，呈逐渐上升趋势。在就业领域方面，65岁以上劳动者的39.1%从事服务业、12.1%从事房屋租赁业、11.9%从事学术研究事业。在与日常生活相关的轻体力服务业，“银发工作族”日益占据主导。根据内阁府调查，13.5%的日本人表示愿意工作到70岁以上，29.1%的人愿意工作到65岁以上。
《日本经济新闻》称，对于65岁以后继续工作，大多数日本人持开放态度。动机主要包括贴补家用和实现社会价值，但也有日益升高的声音抱怨说，目前的工作环境及福利制度对老年人“并不友好”。有日本经济学家认为，目前对老年人口劳动力的挖掘利用“已到了一个较高程度”，新政策能否增加多少劳动力供应并不确定。还有日本经济学家称，目前强推老年人就业，并鼓励延后领取养老金的政策将增加老年人负担。
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