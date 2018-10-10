日本65岁以上者占27.7% 拟扩大该年龄段人口就业

日本老年人将迎来职场第二春。近日，日本媒体纷纷报道称，为应对日益严峻的少子老龄化问题，日本政府计划大力挖掘高龄人口的 “ 工作潜能 ” ，以弥补劳动力缺口。安倍政权已将扩大 65 岁以上老年人就业作为其 “ 新经济战略 ” 的核心之一。

《日本经济新闻》 9 日称，安倍政权正积极推进 “ 新经济战略 ” ，并将就业和社会保障改革作为主攻方向。在近日举行的首次 “ 未来投资会议 ” 上，安倍表示，将推进就业改革以克服阻碍经济增长的劳动力不足问题，推进 “ 全年龄层社会保障 ” 改革，扩大 65 岁以上人口就业。同时，考虑将法律规定的、日本企业原则上义务雇用员工的年龄上限从目前的 65 岁进一步提高到 70 岁，并对雇用 65 岁以上老年人的企业进行补贴。





日本朝日电视台 9 日称，为支持经济持续复苏，日本政府正大力推动老年人就业，本月初在东京都，面向 65 岁以上老年人的就业招聘会首次召开，东京都知事小池百合子称，这是促进全年龄就业的第一步，以后还会有第二步和第三步。根据日本内阁府《高龄社会白皮书》，截至 2018 年 3 月底，日本目前 65 岁以上人口占总人口比例高达 27.7% ，已经进入超高龄社会。全体劳动力人口（ 6720 万人）中， 65-69 岁（ 454 万人）和 70 岁以上（ 367 万人）合计占到总劳力的 12.2% ，呈逐渐上升趋势。在就业领域方面， 65 岁以上劳动者的 39.1% 从事服务业、 12.1% 从事房屋租赁业、 11.9% 从事学术研究事业。在与日常生活相关的轻体力服务业， “ 银发工作族 ” 日益占据主导。根据内阁府调查， 13.5% 的日本人表示愿意工作到 70 岁以上， 29.1% 的人愿意工作到 65 岁以上。

《日本经济新闻》称，对于

65

岁以后继续工作，大多数日本人持开放态度。动机主要包括贴补家用和实现社会价值，但也有日益升高的声音抱怨说，目前的工作环境及福利制度对老年人

“

并不友好

”

。有日本经济学家认为，目前对老年人口劳动力的挖掘利用

“

已到了一个较高程度

”

，新政策能否增加多少劳动力供应并不确定。还有日本经济学家称，目前强推老年人就业，并鼓励延后领取养老金的政策将增加老年人负担。

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