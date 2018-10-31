英媒：美国市场或已过“特朗普峰值”

英媒称， 2016 年 11 月，唐纳德 · 特朗普赢得美国总统大选震惊了全世界。随着许多经济评论员对迫在眉睫的经济灾难发出严重警告，美国股市立即下跌 7% 。然而市场迅速将焦点转向了财政宽松政策的好处，并在数小时内大幅反弹。股市几乎没有回调。即便在本月遭遇重大挫折后，特朗普治下的华尔街也已反弹逾 30% 。





据英国《金融时报》网站文章，牛市不仅仅是 “ 高糖效应 ” 。它是得到美国经济活动强劲增长、利润飙升以及一个非常可靠的央行这样的坚实基本面支持的。





文章认为，这样的基本面一部分是从前总统奥巴马那里继承下来的。其他部分，比如削减公司税和明智的美联储任命，则由共和党人自己决定。此外，比如世界贸易增长，尽管特朗普政府竭力加以削弱，但仍然维持了下来。然而特朗普声称，接近完美的经济是他的功劳，市场对此反应热烈。





文章称， 10 月的股市调整表明，市场情绪可能正在发生变化。一个重要的担忧是，在 11 月 6 日的国会中期选举后，美国政治对市场的友好程度将大大降低。





文章称，一个更重要的问题是，中期选举后是否会出现新一轮财政再膨胀。尽管特朗普的第一套通货再膨胀计划显然对股市有利，但再膨胀 2.0 版肯定不会有这样的效果。在现行政策下，鉴于美国经济运行超出长期潜力，联邦预算赤字将从今年的 4.5% 增加到本世纪 20 年代中期的 7% 以上。这种水平的结构性赤字是史无前例的，进一步的显著攀升将增加美国长期国债的风险溢价，对标准普尔 500 指数造成更大伤害。





然而，在其 2018 年预算刺激计划取得成功的推动下，特朗普已经提议对中产阶级的税收再减少 10% 。这一新提议可能会在国会获得通过吗？参议院需要 60 票支持，这无论如何都是个巨大的障碍。财政改革将在两年内受阻。





文章称，经过两年的和谐共处之后，特朗普与美联储的关系最近明显恶化。





一开始，特朗普非常明智地接受了幕僚的建议，他早期任命的美联储成员是主流、独立且专业的。美联储的退休和新任命模式意味着白宫几乎没剩下什么机会来改变联邦公开市场委员会的构成。





但特朗普批评美联储加息的言论已经升级，如果联邦公开市场委员会明年继续加息，特朗普的抨击将达到新的水平，投资者越来越担心特朗普政府会找到威吓美联储的办法。





此外，白宫对贸易政策的控制，以及特朗普发出的保护主义威胁也令市场感到担忧。





文章称，从本月的情况可以明显看出，美国股市正面临相当大的阻力。经济将在 2019 年明显放缓。企业利润超过了最高水平。现在，随着特朗普在税收、贸易和美联储问题上的民粹主义烙印变得越来越负面，市场或许已经过了 “ 特朗普峰值 ” 。

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