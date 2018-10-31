误会大了！原来味精不仅无害还有营养

台媒称，味精一贯给人的印象是有害健康的可怕物质，会造成 “ 中餐馆症候群 ” 。许多人经常觉得外卖食物添加很多味精会影响健康，事实真的如此吗？





据台湾中时电子报报道，最新研究证明，味精除了给菜肴增添美味之外，还具有营养价值。味精是谷氨酸的单钠盐，谷氨酸是构成蛋白质的氨基酸之一，是人体和动物的重要营养物质，具有特殊的生理作用。





报道称，早在 1968 年有美国人描述他吃过中餐后全身无力、心悸和手臂麻木。公众把这些症状与一种叫做 “ 中餐馆症候群 ” 的新病症连在一起。不过其实这些症状可能来自他吃的一些食物，包括钠、酒精或味精。后来美国科学家开始对 “ 中餐馆症候群 ” 产生疑问，因为中国很多餐馆用味精，但中国人未听说有 “ 中餐馆症候群 ” 。





接下来 30 年，美国科学家利用科学方法展开独立研究，终于得到答案，就是 “ 中餐馆症候群 ” 之说并无科学证据，就在今年，国际头痛协会将味精从致头痛因素表中剔除。





报道称，其实味精就是谷氨酸钠，是钠与谷氨酸的结合。谷氨酸是一种氨基酸，在大自然含量丰富，也存在于许多日常食物中，例如番茄、帕玛森乳酪、蘑菇、母乳。身体甚至以相同的方式消化味精和食物中的天然谷氨酸。





对味精，营养师托碧

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艾密多认为值得鼓励，因为除了增加菜肴的鲜味以外，味精还可减少用盐。只需一点味精即可带出美味的食物，并为鸡汤等食物增添鲜味。因为该成分的钠含量比食盐少三分之二，因此味精可以减少对盐的需求。

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