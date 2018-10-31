外媒：家中堆满书有助于孩子识字与数学学习

外媒称，澳大利亚国立大学的一项研究指出，孩子在堆满书籍的家中长大有助于识字和数学的学习。





据拉美社报道，这项对 31 个国家的 16 万成年人展开的研究结果显示，从小生活在周围堆放至少 80 本书的环境中，有助于在较早阶段养成阅读习惯。





澳大利亚国立大学博士乔安娜 · 西科拉领导的这项调查得到的数据表明，在上述环境中成长起来的年轻人即便辍学也会得到与正常毕业人群同等的技能。





研究人员指出，在一个充满文学作品的环境里长大，对孩子的读写能力有很大影响。





受访者被问及童年时家中的书籍数量，研究人员还通过读写、算术和信息通信技术测试来评估他们的能力。





研究表明，家庭书房中书籍的平均数量在不同国家差距很大，例如土耳其仅为 27 本、英国 143 本、爱沙尼亚高达 218 本。





报道表示，年轻人尽可能多地接触书籍和阅读以及为何这是社会实践的一个组成部分等议题在这篇题为《学术文化：青春期的书籍如何提高 31 个社会中成年人识字、算数和技术技能》的研究报告中得到了分析。





报告内容囊括了基础教育和普通教育、数字能力及掌握信息和通信技术的能力。





专家指出，在一个文学氛围浓厚的环境中成长起来的人在这一领域的实践会得到持续积累，收益远远超出从父母的言传身教或自身接受的教育和今后从事的职业中汲取的养料。





研究同时强调，在几乎没有任何书籍的家庭成长起来的男孩的学习水平通常低于平均水平。

研究也提出了日益兴起的数字文化减少纸质书籍数量可能会带来的影响，但目前家庭书房在青春期起到的有益影响仍是至关重要的，这种影响在很多社会中都没有显现出减少的迹象。

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