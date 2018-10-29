美国警告英国不要与中国合作建设核电站

美国对英国与中国最大的国有核电企业合作建设多座核电站发出严厉警告，称美国有证据证明这家公司获取民用核技术并将其用于军事用途。负责国际安全和不扩散事务的美国助理国务卿克里斯托弗 · 阿什利 · 福特说，投资 180 亿英镑（约合 1611 亿元人民币）的英国欣克利角 C 核项目合作伙伴之 —— 中国广核集团，是中国民用核技术军事化的带头者。





福特对《金融时报》说： “ 现在很清楚的是，中国整个核工业基本上都是军民融合式发展。随着时间的推移，我们逐步掌握了关于盗取技术的越来越多的信息。 ”





福特说，美国已经向英国共享这些证据，这些证据有的是 “ 开源 ” 的，有的是通过情报搜集得来的，它们证明中广核参与了技术转让，这些技术有一系列军事用途。福特说，这些用途可能包括为中国新型核动力潜艇、航母和 “ 支持南海军事化的浮动核反应堆 ” 提供动力。





他说： “ 如果中广核向中国海军提供帮助 ……. 导弹大概对准的是西方国家的首都，包括伦敦。 ” 在美国发出这一严正警告前，英国首相特雷莎 · 梅也希望对中国投资包括核电站在内的英国重要基础设施加强审查。考虑到美国作为英国重要军事盟友的地位，美国的干预很可能增加唐宁街的压力。





美国也更新了中美民用核能合作政策，表示任何美国公司寻求向中广核或其子公司转让技术都将被 “ 假定拒绝 ” 。英国国际战略研究所核与不扩散问题分析师内维纳 · 舍佩尔斯说，中美在核问题上的信任 “ 不足 ” 。





舍佩尔斯说：

“

由于中国民用和国防工业之间的联系日益密切，美国在对华出口敏感技术的问题上立场更加强硬。

”

在这个问题上，美国的反对者说，英国没有什么值得窃取的现代核技术，这也是该国与中国和法国合作建设一系列核反应堆的原因。福特说，美国是作为英国的老朋友，向该国分享这一信息的。他说：

“

我希望这是一次冷静的讨论。但英国必须自己做决定。

”

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