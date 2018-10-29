    • 2018年10月29日

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    印度购15架“支奴干”：总价11亿美元 已派飞行员赴美训练

    星期一, 十月 29, 2018

    英国《简氏防务周刊》网站发表题为《印度空军飞行员开始接受支奴干直升机训练》的报道称，4名印度空军飞行员和4名飞机工程师已开始在美国接受操作和维护CH-47F“支奴干重型运输直升机的培训，其中15架将从2019年年中起入役印度空军。

    官员们对记者说，由8名成员组成的印度空军特遣队于1015日在美国波音公司位于特拉华的工厂开始接受训练，而且一支类似的特遣队随后会继续接受训练。

    今年7月，波音公司宣布成功完成了首架交付给印度空军的支奴干直升机的试飞。

    报道称，这15支奴干直升机计划在2019年至2023年之间交付使用。业内官员对记者说，支奴干直升机将通过船只运抵，并在印度西海岸蒙德拉港的一个私营工厂进行组装。

    20159月，印度与波音公司签署了一项价值11亿美元的直接商业军售协议，以采购15支奴干直升机。协议内容还包括让印度空军在晚些时候再购买7架类似直升机的条款。

    支奴干直升机能运送50名军人或提供约14吨的有效载荷。经过2012年的使用测试，印度选中了支奴干直升机。

    报道称，支奴干直升机将取代印度空军老旧的米-26直升机，俄罗斯制造的米-26直升机于上世纪80年代入役印度空军。

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