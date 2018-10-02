中国女游客泰国身亡确认系被谋杀：主嫌犯为其中国籍男同事

一名 28 岁中国籍女子 9 月 20 日在泰国合艾市象牙瀑布下被发现身亡。当地警方 9 月 30 日公布最新调查结果，确认这名女子系被谋杀。而她的一名中国籍男同事被认为是主要嫌疑人。

泰国《国民报》报道称，当地旅游警察局副局长苏拉凯 (Surachate Hakparn) 表示，这名 28 岁中国女子 (Tien Lei) 系被一名中国籍男同胞及其两名同伙谋杀。至于杀人动机，警方认为或因情爱冲突。





警方调查发现，此次犯罪涉及多人，已联系中国驻泰国大使馆，了解被害人的情况。

苏拉凯说，主要嫌疑人为一名为赵海龙 (Hai Long Zhao ，音译 ) 的中国籍男子，目前已被警方拘留，其签证也被撤销。

苏拉凯还说，到目前为止，已经确定另一名已经离开泰国返回中国的嫌犯身份，并正在收集更多证据，在两周内对赵海龙采取法律行动。

此外，警尸检报告也排除了她意外跌倒摔入瀑布致死的可能性，称遇害者肺部的水不足以溺水。报道称，被害人眼窝和头部也有一些伤痕，右眉毛上方有一些伤口，两只眼睛和下巴下方都有伤痕，似乎不是因为摔倒造成的。法医证据表明，被害人在落水前或已经死亡。

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