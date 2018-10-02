    • 2018年10月2日

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    美“亲台”政客叫嚣:台若被大陆“攻占”美将出手

    星期二, 十月 02, 2018 ,
    近日，美国在台协会（AIT前处长司徒文（William Anthony Stanton）叫嚣，如果今天台湾民众是在和平的状况下，自主选择两岸统一，美国不可能反对，但如果是遭受胁迫被统一，恐怕就会因为不符合美国、印太区域其他国家的利益而出手。对此，岛内网民怒批，台湾是中国的一个省，难道我们的家事也要你们外人来管，也一定要你们美国人同意？
    　　
    据台媒消息，司徒文当日表示，台湾在没有恶意挑衅的情况下，中国大陆若想攻占台湾，美国一定会进行干预。还称，没有人可以准确预测解放军对台湾动武的时间表，台湾需要持续强化本身的防卫力量。此言一出，遭岛内疯狂吐槽，相信美国，不如相信自己。
    　　
    说说而已，不用负责，说说有钱领。
    　　
    这就叫唯恐天下不乱。
    　　
    干预的定义就是继续卖你的二手过时武器。
    　　
    台湾是中国的一个省，难道我们的家事也要你们外人来管，也一定要你们美国人的同意？
    　　
    美国支持一中政策，却不愿意看到两岸统一，也不支持台独，就如同已与台湾断交多时却大骂其他断交国！不都是为了自己的美国利益吗？

    美国防安全合作局924日发表声明称，美国务院已批准一份价值3.3亿美元的对台军售案，这项军备出售案同意向台湾出售F-16战机、C-130运输机、F5战机、经国号战机以及所有航空器系统备件，此外还有一些其他相关必要支持系统。此举严重挑战一中红线。
    　　
    声明不出意外地叫嚣此军售案符合所谓台湾关系法内容规定，有助于提升美国的外交政策和国家安全，并声称利好台湾，但岛内民众却一针见血指出，过期零件大抢购”“民进党当局又要撒钱咯。

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