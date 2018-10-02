美“亲台”政客叫嚣:台若被大陆“攻占”美将出手

近日，“美国在台协会（AIT）”前处长司徒文（William Anthony Stanton）叫嚣，“如果今天台湾民众是在和平的状况下，自主选择两岸统一，美国不可能反对，但如果是‘遭受胁迫被统一’，恐怕就会因为不符合美国、‘印太区域’其他国家的利益而出手。”对此，岛内网民怒批，“台湾是中国的一个省，难道我们的家事也要你们外人来管，也一定要你们美国人同意？”
据台媒消息，司徒文当日表示，台湾在没有恶意挑衅的情况下，中国大陆若想“攻占”台湾，美国一定会进行干预。还称，没有人可以准确预测解放军“对台湾动武”的时间表，“台湾需要持续强化本身的防卫力量”。此言一出，遭岛内疯狂吐槽，“相信美国，不如相信自己。”
“说说而已，不用负责，说说有钱领。”
“这就叫唯恐天下不乱。”
“干预的定义就是继续卖你的二手过时武器。”
“台湾是中国的一个省，难道我们的家事也要你们外人来管，也一定要你们美国人的同意？”
“美国支持一中政策，却不愿意看到两岸统一，也不支持‘台独’，就如同已与台湾‘断交’多时却大骂其他‘断交国’！不都是为了自己的‘美国利益’吗？”
美国防安全合作局9月24日发表声明称，美国务院已批准一份价值3.3亿美元的对台军售案，这项军备出售案同意向台湾出售F-16战机、C-130运输机、F5战机、经国号战机以及所有航空器系统备件，此外还有一些其他相关必要支持系统。此举严重挑战“一中”红线。
声明不出意外地叫嚣“此军售案符合所谓‘台湾关系法’内容规定，有助于提升美国的外交政策和国家安全”，并声称“利好台湾”，但岛内民众却一针见血指出，“过期零件大抢购”“民进党当局又要撒钱咯。”
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