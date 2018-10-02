美“亲台”政客叫嚣:台若被大陆“攻占”美将出手

近日， “ 美国在台协会（ AIT ） ” 前处长司徒文（ William Anthony Stanton ）叫嚣， “ 如果今天台湾民众是在和平的状况下，自主选择两岸统一，美国不可能反对，但如果是 ‘ 遭受胁迫被统一 ’ ，恐怕就会因为不符合美国、 ‘ 印太区域 ’ 其他国家的利益而出手。 ” 对此，岛内网民怒批， “ 台湾是中国的一个省，难道我们的家事也要你们外人来管，也一定要你们美国人同意？ ”

据台媒消息，司徒文当日表示，台湾在没有恶意挑衅的情况下，中国大陆若想 “ 攻占 ” 台湾，美国一定会进行干预。还称，没有人可以准确预测解放军 “ 对台湾动武 ” 的时间表， “ 台湾需要持续强化本身的防卫力量 ” 。此言一出，遭岛内疯狂吐槽， “ 相信美国，不如相信自己。 ”

“ 说说而已，不用负责，说说有钱领。 ”

“ 这就叫唯恐天下不乱。 ”

“ 干预的定义就是继续卖你的二手过时武器。 ”

“ 台湾是中国的一个省，难道我们的家事也要你们外人来管，也一定要你们美国人的同意？ ”

“ 美国支持一中政策，却不愿意看到两岸统一，也不支持 ‘ 台独 ’ ，就如同已与台湾 ‘ 断交 ’ 多时却大骂其他 ‘ 断交国 ’ ！不都是为了自己的 ‘ 美国利益 ’ 吗？ ”





美国防安全合作局 9 月 24 日发表声明称，美国务院已批准一份价值 3.3 亿美元的对台军售案，这项军备出售案同意向台湾出售 F-16 战机、 C-130 运输机、 F5 战机、经国号战机以及所有航空器系统备件，此外还有一些其他相关必要支持系统。此举严重挑战 “ 一中 ” 红线。

声明不出意外地叫嚣

“

此军售案符合所谓

‘

台湾关系法

’

内容规定，有助于提升美国的外交政策和国家安全

”

，并声称

“

利好台湾

”

，但岛内民众却一针见血指出，

“

过期零件大抢购

”“

民进党当局又要撒钱咯。

”

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