普京誓言报复美退出《中导条约》 警告勿挑起军备竞赛

外媒称，俄罗斯总统普京 10 月 24 日表示，美国围绕军控协议的行为令莫斯科感到担忧，如果所有这些协议破裂，形势将变得极其危险。





据俄新社 10 月 24 日报道，在会见意大利总理朱塞佩 · 孔特后，普京在记者会上表示： “ 我们曾担心《反导条约》被废除，现在轮到《中导条约》了，不知道《新削减战略武器条约》的命运如何。如果这一切都被废除，那么军控领域就一无所有了。我认为，这种情况极其危险 —— 除了军备竞赛，什么都没了。 ”





普京表示，如果美国在欧洲部署新导弹，莫斯科将作出对等回应。他称： “ 至于欧洲，当然，最重要的是，如果美国最终退出《中导条约》，它将怎么处理重新开始生产的导弹。 ”









普京说，如果美国把导弹送到欧洲，那么同意这么做的国家便是把本国领土置于可能遭到反击的威胁之下。





他指出，这样一来， “ 我们将回到在欧洲部署 ‘ 潘兴 ’ 导弹时的局面 ” 。





普京强调： “ 总的来说，我不明白让欧洲面临如此重大的危险有何必要。事实上，我看不到任何这样做的理由。我重申，这不是我们的选择，我们不想这么做。 ”





普京表示，俄罗斯愿与美国伙伴就保留《中导条约》开展工作，重要的是在这之后将作出什么决定。





普京在记者会上说： “ 我们的伙伴打算退出《中导条约》的正式理由是什么 —— 指责我们违反条约。但和往常一样，这没有任何证据。美国已经违反条约在罗马尼亚部署了反导系统，并为此使用 ‘ 宙斯盾 ’ 发射装置，把它们部署在陆地上，部署在领土上。 ”





他表示，这些发射装置可以用来发射进攻性导弹，而不是反导导弹 —— 为此只需更换一下软件程序。





至于无人攻击机，普京表示，它们和中短程导弹没有什么区别，实际上也是对条约的直接违反。





另据法新社 10 月 24 日报道，俄罗斯总统普京 10 月 24 日警告称，如果美国退出军控条约，将会引发新的军备竞赛，并且俄罗斯将会 “ 对等 ” 报复美国部署在欧洲土地上的任何新导弹。

报道称，美国总统特朗普最近在全球引发了焦虑，他表示将废弃重要的冷战时代核武器协定，即有 30 年历史的《中导条约》。





23 日接待了特朗普的国家安全顾问博尔顿之后，普京警告称，如果放弃《中导条约》，且不能延长另一重要军控条约《新削减战略武器条约》的话，就会引发新的军备竞赛，将欧洲置于危险之中。





普京表示，拆散全球武器控制系统 “ 非常危险 ” ，并且说，美国已经放弃《反导条约》、计划放弃《中导条约》且《新削减战略武器条约》前景不明，令俄罗斯担心。





他与意大利总理孔特会谈之后在记者会上表示： “ 剩下的将只有军备竞赛。 ”





普京表示，如果华盛顿放弃《中导条约》，在欧洲部署更多导弹，俄罗斯将做出 “ 对等 ” 回应。

他说： “ 我们有能力应对吗？是的，我们有，而且会非常快，非常有效。 ” 他表示，任何同意接收美国导弹的欧洲国家都有遭到俄罗斯打击的风险。





普京指责美国违反《中导条约》，而特朗普此前指责俄罗斯破坏该条约。





普京表示，他希望 11 月 11 日赴巴黎参加一战结束百年纪念活动时与美国总统讨论这个问题。





此外据美联社 10 月 24 日报道，北约秘书长延斯 · 斯托尔滕贝格 24 日称，北约盟国指责俄罗斯违反一项重要的冷战时期导弹条约，但他并不认为盟国会在欧洲部署更多核弹头作为回应。





报道指出，欧盟称《中导条约》是欧洲安全的基石，并敦促俄罗斯和美国维护该条约。但斯托尔滕贝格并未鼓励北约最有影响力的成员美国留在该条约内。





斯托尔滕贝格在布鲁塞尔北约总部接受采访时说： “ 我预计盟国不会在欧洲部署更多核武器作为对俄罗斯新导弹的回应。 ” 然而，他指出， 29 个盟国正在评估 “ 俄罗斯新导弹对我们安全的影响 ” 。

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