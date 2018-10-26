西班牙男子醉酒后偷走城市雕塑 酒醒后归还并附道歉信

西媒称，西班牙圣克鲁斯 - 德特内里费市警方于 10 月 16 日接到报警称，在西班牙圣克鲁斯 - 德特内里费市弗朗西斯科 · 拉罗切中央大道上，该市标志性雕塑 “ 反光的小竹荚鱼 ” 不见了踪影，警方赶到现场后发现，由小块玻璃碎片制作而成的雕塑已荡然无存，只剩下近两米高的墩座。





据西班牙《国家报》网站 10 月 23 日报道，市政府文化部门官员何塞 · 卡洛斯 · 阿查要求盗窃者归还雕塑，因为这是 “ 城市的象征 ” 。 4 天后，一位市民在该市塞利亚 · 克鲁斯街道上发现了这座雕塑，警方随即对这座状况完好的雕塑进行回收，但贴在雕塑上的一封写着 “ 请阅读 ” 的信件引起了警方的注意，盗窃者用蓝色圆珠笔在一页纸上工整地写下了事件的整个过程。





盗窃者在信件中解释说，他并没有想过要偷走这座雕塑，他对自己的行为毫不知情，因为他当时 “ 喝得烂醉如泥 ” ，第二天醒来时才意识到自己的所作所为。信中写道： “ 天都塌了，这几天我坐立不安，之所以没有提早归还是因为不想让各位知道我是谁，也不想败坏自己的名声或丢掉工作。我从来没有想过要做这种事，我再次请求原谅。 ”





当地警方已对此事展开调查，但目前没有线索指明谁可能盗窃这座标志性雕塑，警方正调取事发路段的监控录像进行核实。





报道称，

“

反光的小竹荚鱼

”

是利塞特

·

罗德里格斯的作品，该雕塑位于圣克鲁斯

-

德特内里费市入口处，由于其邻近港口的游轮航运站，因此受到游客热捧。这是该市标志性雕塑遭遇的第二起实物盗窃案，

2000

年，一名男子盗窃了一座重达

200

千克的同类雕塑，最终警方逮捕了偷盗者，但未能完整复原这座支离破碎的雕塑。

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