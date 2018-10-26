西班牙男子醉酒后偷走城市雕塑 酒醒后归还并附道歉信

西媒称，西班牙圣克鲁斯-德特内里费市警方于10月16日接到报警称，在西班牙圣克鲁斯-德特内里费市弗朗西斯科·拉罗切中央大道上，该市标志性雕塑“反光的小竹荚鱼”不见了踪影，警方赶到现场后发现，由小块玻璃碎片制作而成的雕塑已荡然无存，只剩下近两米高的墩座。
据西班牙《国家报》网站10月23日报道，市政府文化部门官员何塞·卡洛斯·阿查要求盗窃者归还雕塑，因为这是“城市的象征”。4天后，一位市民在该市塞利亚·克鲁斯街道上发现了这座雕塑，警方随即对这座状况完好的雕塑进行回收，但贴在雕塑上的一封写着“请阅读”的信件引起了警方的注意，盗窃者用蓝色圆珠笔在一页纸上工整地写下了事件的整个过程。
盗窃者在信件中解释说，他并没有想过要偷走这座雕塑，他对自己的行为毫不知情，因为他当时“喝得烂醉如泥”，第二天醒来时才意识到自己的所作所为。信中写道：“天都塌了，这几天我坐立不安，之所以没有提早归还是因为不想让各位知道我是谁，也不想败坏自己的名声或丢掉工作。我从来没有想过要做这种事，我再次请求原谅。”
当地警方已对此事展开调查，但目前没有线索指明谁可能盗窃这座标志性雕塑，警方正调取事发路段的监控录像进行核实。
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