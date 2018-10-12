    • 2018年10月12日

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    人力资本指数排名：新加坡居榜首

    星期五, 十月 12, 2018 ,

    以人为本，人力即为资本”——当地时间11日，世界银行集团和国际货币基金组织在印尼巴厘岛召开的年度会议上，正式公布了全新的人力资本指数排行，以直观的方式展示出各成员国对教育、医疗等领域的投入，并基于该指数对这些国家未来的生产力和国民收入水平进行评估。在该组织公布的排行榜上，亚洲国家包揽三甲，部分欠发达的非洲国家排名垫底。世界银行此举虽是旨在敦促各成员国政府加大教育和医疗方面投入，但这一排行本身却引发了不小的争议。
    　　
    路透社11日报道称，世界银行人力资本指数是对各成员国新生儿未来的生产潜力所进行的评估，该指数计算需参考三个重要指标：分别为新生儿存活率、健康程度，以及预期的教育程度，计算后的分值介乎于01之间。如一个国家得分为0.5，则意味着个人乃至国家在未来将可能损失一半的经济潜力，对GDP构成直接影响。根据排行显示，亚洲国家在榜上名列前茅，其中新加坡以0.88的分值位列第一，韩国和日本以0.84并列第二。中国香港排在第457位分别是芬兰、爱尔兰和澳大利亚。英、法、美三个发达资本主义国家均未能进入前十，分别位于第15、第22和第27名。中国大陆排名第46位。
    　　
    新加坡亚洲新闻网”11日称，根据世界银行报告，新加坡的上榜理由为持续关注国民发展问题，在教育水平上跻身于全球最佳行列。报告指出，新加坡出生的孩子平均入学年龄为4岁，在18岁前的学龄可达13年。该国的教育质量也很有保障，高达98%的学生所接受的初等教育符合国际标准、且几乎所有经过初等教育的学生都具备足够的学力迎接进阶课程。该国医疗系统也位居世界前列，新生儿的存活率接近100%，且国内15岁左右的青少年能平安活到60岁的概率高达95%
    　　
    《韩国先驱报》11日称，韩国的医疗条件也很发达，新生儿的存活率与新加坡持平，但该国在教育水平上略逊于前者——新一代国民在18岁前的有效学龄约为12.2年。路透社称，排行榜的最后20位几乎被欠发达的非洲国家包揽，尼日尔、南苏丹和乍得3国垫底，居于最末尾的乍得分值仅为0.29。相比位居前列的发达国家，非洲国家在教育水平上差距悬殊。以南非为例，在该国完成初中学业的学生群体中，高达3/4的比例几乎没有能力继续升学。
    　　
    世界银行在一份声明中表示，最新排行旨在造就健康、有文化且适应性更强的新一代人口，以应对未来多变的职场环境。不过，该机构的报告揭示了一个令人堪忧的大趋势：由于一些国家的政府未能在关键民生领域予以足够投入，这一代新生儿未来将有一半以上终身收入减半。特别是在自动化和人工智能技术的高速发展下，低技术含量的工作难免会被逐渐淘汰，身体不佳、教育水平欠缺的人未来更难找到工作。
    世界银行行长金墉表示，最新排行所反映出的情况与各国生产力和经济增长息息相关，他希望能通过公布排行的方式，激励相对落后的成员国设法迎头赶上。世界银行方面认为，暂时落后的一些国家其实极具发展潜力：比如在阿塞拜疆、厄瓜多尔和墨西哥等国，如果新生儿能得到完全的教育机会、且保持身体健康，其总体生产能力能提高40%，非洲一些国家的潜在提升空间更大。金墉表示，对于一些贫穷的国家来说，人力资本往往是他们唯一拥有的资本，这对促进经济的可持续增长意义重大，为此当局更应该加大对的投入。
    　　
    不过，世界银行方面的态度也引发了不少争议。特别是行长金墉明确指出为发展中国家提供资金并非问题的解决之道。而实际情况是，很多欠发达国家目前尚不具备实施改革的必要资源。不仅如此，人力资本这个概念本身就招致反感。有批评人士称，在人力资本的逻辑框架下，从权利的所有者，变成经济指标的贡献者；人的生产能力被过度强调、而人性中很多重要构成遭到忽视或弱化。

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