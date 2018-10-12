人力资本指数排名：新加坡居榜首

“ 以人为本，人力即为资本 ”—— 当地时间 11 日，世界银行集团和国际货币基金组织在印尼巴厘岛召开的年度会议上，正式公布了全新的 “ 人力资本指数 ” 排行，以直观的方式展示出各成员国对教育、医疗等领域的投入，并基于该指数对这些国家未来的生产力和国民收入水平进行评估。在该组织公布的排行榜上，亚洲国家包揽 “ 三甲 ” ，部分欠发达的非洲国家排名垫底。世界银行此举虽是旨在敦促各成员国政府加大教育和医疗方面投入，但这一排行本身却引发了不小的争议。

路透社 11 日报道称，世界银行 “ 人力资本指数 ” 是对各成员国新生儿未来的生产潜力所进行的评估，该指数计算需参考三个重要指标：分别为新生儿存活率、健康程度，以及预期的教育程度，计算后的分值介乎于 0 和 1 之间。如一个国家得分为 0.5 ，则意味着个人乃至国家在未来将可能损失一半的经济潜力，对 GDP 构成直接影响。根据排行显示，亚洲国家在榜上名列前茅，其中新加坡以 0.88 的分值位列第一，韩国和日本以 0.84 并列第二。中国香港排在第 4 。 5 至 7 位分别是芬兰、爱尔兰和澳大利亚。英、法、美三个发达资本主义国家均未能进入前十，分别位于第 15 、第 22 和第 27 名。中国大陆排名第 46 位。

新加坡 “ 亚洲新闻网 ”11 日称，根据世界银行报告，新加坡的上榜理由为 “ 持续关注国民发展问题，在教育水平上跻身于全球最佳行列 ” 。报告指出，新加坡出生的孩子平均入学年龄为 4 岁，在 18 岁前的 “ 学龄 ” 可达 13 年。该国的教育质量也很有保障，高达 98% 的学生所接受的初等教育符合国际标准、且几乎所有经过初等教育的学生都具备足够的学力迎接进阶课程。该国医疗系统也位居世界前列，新生儿的存活率接近 100% ，且国内 15 岁左右的青少年能平安活到 60 岁的概率高达 95% 。

《韩国先驱报》 11 日称，韩国的医疗条件也很发达，新生儿的存活率与新加坡持平，但该国在教育水平上略逊于前者 —— 新一代国民在 18 岁前的有效 “ 学龄 ” 约为 12.2 年。路透社称，排行榜的最后 20 位几乎被欠发达的非洲国家包揽，尼日尔、南苏丹和乍得 3 国垫底，居于最末尾的乍得分值仅为 0.29 。相比位居前列的发达国家，非洲国家在教育水平上差距悬殊。以南非为例，在该国完成初中学业的学生群体中，高达 3/4 的比例几乎没有能力继续升学。

世界银行在一份声明中表示，最新排行旨在造就健康、有文化且适应性更强的新一代人口，以应对未来多变的职场环境。不过，该机构的报告揭示了一个令人堪忧的大趋势：由于一些国家的政府未能在关键民生领域予以足够投入，这一代新生儿未来将有一半以上终身收入减半。特别是在自动化和人工智能技术的高速发展下，低技术含量的工作难免会被逐渐淘汰，身体不佳、教育水平欠缺的人未来更难找到工作。

世界银行行长金墉表示，最新排行所反映出的情况与各国生产力和经济增长息息相关，他希望能通过公布排行的方式，激励相对落后的成员国设法迎头赶上。世界银行方面认为，暂时落后的一些国家其实极具发展潜力：比如在阿塞拜疆、厄瓜多尔和墨西哥等国，如果新生儿能得到完全的教育机会、且保持身体健康，其总体生产能力能提高 40% ，非洲一些国家的潜在提升空间更大。金墉表示，对于一些贫穷的国家来说，人力资本往往是他们唯一拥有的资本，这对促进经济的可持续增长意义重大，为此当局更应该加大对 “ 人 ” 的投入。

不过，世界银行方面的态度也引发了不少争议。特别是行长金墉明确指出

“

为发展中国家提供资金并非问题的解决之道

”

。而实际情况是，很多欠发达国家目前尚不具备实施改革的必要资源。不仅如此，

“

人力资本

”

这个概念本身就招致反感。有批评人士称，在

“

人力资本

”

的逻辑框架下，

“

人

”

从权利的所有者，变成

“

经济指标的贡献者

”

；人的生产能力被过度强调、而人性中很多重要构成遭到忽视或弱化。

Twitter

sgnypost





