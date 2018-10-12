人力资本指数排名：新加坡居榜首

“以人为本，人力即为资本”——当地时间11日，世界银行集团和国际货币基金组织在印尼巴厘岛召开的年度会议上，正式公布了全新的“人力资本指数”排行，以直观的方式展示出各成员国对教育、医疗等领域的投入，并基于该指数对这些国家未来的生产力和国民收入水平进行评估。在该组织公布的排行榜上，亚洲国家包揽“三甲”，部分欠发达的非洲国家排名垫底。世界银行此举虽是旨在敦促各成员国政府加大教育和医疗方面投入，但这一排行本身却引发了不小的争议。
路透社11日报道称，世界银行“人力资本指数”是对各成员国新生儿未来的生产潜力所进行的评估，该指数计算需参考三个重要指标：分别为新生儿存活率、健康程度，以及预期的教育程度，计算后的分值介乎于0和1之间。如一个国家得分为0.5，则意味着个人乃至国家在未来将可能损失一半的经济潜力，对GDP构成直接影响。根据排行显示，亚洲国家在榜上名列前茅，其中新加坡以0.88的分值位列第一，韩国和日本以0.84并列第二。中国香港排在第4。5至7位分别是芬兰、爱尔兰和澳大利亚。英、法、美三个发达资本主义国家均未能进入前十，分别位于第15、第22和第27名。中国大陆排名第46位。
新加坡“亚洲新闻网”11日称，根据世界银行报告，新加坡的上榜理由为“持续关注国民发展问题，在教育水平上跻身于全球最佳行列”。报告指出，新加坡出生的孩子平均入学年龄为4岁，在18岁前的“学龄”可达13年。该国的教育质量也很有保障，高达98%的学生所接受的初等教育符合国际标准、且几乎所有经过初等教育的学生都具备足够的学力迎接进阶课程。该国医疗系统也位居世界前列，新生儿的存活率接近100%，且国内15岁左右的青少年能平安活到60岁的概率高达95%。
《韩国先驱报》11日称，韩国的医疗条件也很发达，新生儿的存活率与新加坡持平，但该国在教育水平上略逊于前者——新一代国民在18岁前的有效“学龄”约为12.2年。路透社称，排行榜的最后20位几乎被欠发达的非洲国家包揽，尼日尔、南苏丹和乍得3国垫底，居于最末尾的乍得分值仅为0.29。相比位居前列的发达国家，非洲国家在教育水平上差距悬殊。以南非为例，在该国完成初中学业的学生群体中，高达3/4的比例几乎没有能力继续升学。
世界银行在一份声明中表示，最新排行旨在造就健康、有文化且适应性更强的新一代人口，以应对未来多变的职场环境。不过，该机构的报告揭示了一个令人堪忧的大趋势：由于一些国家的政府未能在关键民生领域予以足够投入，这一代新生儿未来将有一半以上终身收入减半。特别是在自动化和人工智能技术的高速发展下，低技术含量的工作难免会被逐渐淘汰，身体不佳、教育水平欠缺的人未来更难找到工作。
世界银行行长金墉表示，最新排行所反映出的情况与各国生产力和经济增长息息相关，他希望能通过公布排行的方式，激励相对落后的成员国设法迎头赶上。世界银行方面认为，暂时落后的一些国家其实极具发展潜力：比如在阿塞拜疆、厄瓜多尔和墨西哥等国，如果新生儿能得到完全的教育机会、且保持身体健康，其总体生产能力能提高40%，非洲一些国家的潜在提升空间更大。金墉表示，对于一些贫穷的国家来说，人力资本往往是他们唯一拥有的资本，这对促进经济的可持续增长意义重大，为此当局更应该加大对“人”的投入。
不过，世界银行方面的态度也引发了不少争议。特别是行长金墉明确指出“为发展中国家提供资金并非问题的解决之道”。而实际情况是，很多欠发达国家目前尚不具备实施改革的必要资源。不仅如此，“人力资本”这个概念本身就招致反感。有批评人士称，在“人力资本”的逻辑框架下，“人”从权利的所有者，变成“经济指标的贡献者”；人的生产能力被过度强调、而人性中很多重要构成遭到忽视或弱化。
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