“ 他们(中国人)日子过得太好也太久了( They lived too well for too long )。 ” 美国总统特朗普居然脱口而出这种话。

据英国广播公司 10 月 11 日消息,美国当地时间 11 日一早,特朗普接受福克斯新闻( Fox News ) “ 福克斯和朋友 ” 节目电话采访,谈到中美贸易摩擦时做了上述表态。他还声称,自己的经济和贸易政策 “ 损害 ” 了中国经济,甚至威胁称 “ 如果我想做,我还有很多事要做。我不想这么做,但他们必须到谈判桌上来。 ”

此外,他还补充说,他们(指中国)认为美国人很愚蠢,但 “ 美国人不蠢 ” 。

在昨天( 10 日)的外交部记者会上,针对美国领导人声称 “ 如果中国继续采取反制措施,美将再向 2670 亿美元中国输美产品加征关税 ” ,发言人陆慷强调,中美经贸合作本质上是互利共赢的。我们不认为扩大贸易摩擦、甚至打贸易战符合中美任何一方的利益,这对全球经济也不是一件好事。同时中方维护自身利益的决心也是坚定不移的,任何人对此不要抱有任何幻想。

