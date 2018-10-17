美沙土或已达成协议：指称沙特流氓特工“失手”杀死记者

海外媒体称，沙特阿拉伯官员正在考虑是否发表声明，指称是流氓特工审讯时出了差错，失手杀死《华盛顿邮报》记者卡舒吉。





台湾联合新闻网 10 月 16 日援引美国《华尔街日报》的报道称，如果沙特这样解释，将与美国总统特朗普 15 日的说法达成一致。他在和沙特国王萨勒曼通电话后说，听起来像是流氓杀手干的，沙特政府并不知情。根据知情人士，萨勒曼下令沙特检察官调查卡舒吉案。调查结果将在几日内公布，一些沙特人士会因卡舒吉之死被究责。





报道称，特朗普的发言，加上美国国务卿蓬佩奥被派往沙特，以及沙特和土耳其成立联合调查小组，被广泛视为美、沙、土之间可能已经达成协议，避免进一步伤害外交关系。





经常批评沙特君主政体的华盛顿智库波斯湾事务研究所董事艾哈迈德说： “ 看起来会达成某种折中协议。沙特将怪罪他们的人采取未经授权的行动，并承诺透过其司法体系将这些人绳之以法。 ”





报道称，卡舒吉失踪案测试特朗普政府将沙特当做美国中东政策关键一环的努力，部分原因是两国均与伊朗不对盘。沙特和土耳其也已传递出信号，双方正想方设法避免为卡舒吉案直接起冲突。特朗普说，萨勒曼向他保证，沙特和土耳其 “ 携手密切合作彻查此事 ” 。





报道注意到，特朗普经常引述他认定的 “ 盟友 ” 和共事伙伴的 “ 否认 ” 来替他们辩护，即使事实可能指向相反方向。例如他一再指出，俄罗斯总统普京否认美国情报机构对于莫斯科干预 2016 年美国大选的结论；他提名的大法官卡瓦诺面临性侵指控疑云时，他也再三强调卡瓦诺全盘否认。





但美国有线电视新闻网（ CNN ）报道，特朗普有双重标准，他相信他想相信的人提出的否认，但如果是他的政敌或对手，就算有证据支持，他仍然质疑到底。





报道称，外界怀疑沙特是卡舒吉失踪的幕后黑手，已导致多位欧美企业高级主管和顾问宣布，退出

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日开始、为期三天的投资会议。但特朗普政府还没有决定，美国财长姆努钦是否与会。

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