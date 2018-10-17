马蒂斯称美国无意遏制中国：有时不小心踩到对方脚趾

外媒称，美国国防部长马蒂斯 16 日开始访问越南，此行在中美矛盾加剧的背景下具有特殊意义。美国国防部长马蒂斯淡化了与北京的紧张关系，称美国 “ 没打算遏制中国 ” ，只要有可能就会予以合作，但有时它们会 “ 踩到对方的脚趾 ” 。





据彭博新闻社网站 10 月 16 日报道，马蒂斯 15 日在前往新加坡出席东盟主办的国防部长会议途中的飞机上对记者说： “ 显然，我们没打算遏制中国。考虑到这一点，我们采取了完全不同的立场。 ”





他说： “ 我们寻求与中国建立基于公平、互惠和尊重主权的关系。 ” 他说，华盛顿正在朝鲜和联合国等问题上与中国合作。





马蒂斯说： “ 我们是两个大国，或者说两个太平洋大国、两个经济强国，有时候我们会踩到对方的脚趾，所以我们必须找到有效处理我们关系的办法。 ”





另据俄罗斯《独立报》网站 10 月 16 日报道，这已是马蒂斯今年第二次访问越南，他 1 月份去过河内。马蒂斯打算到访胡志明市和边和空军基地（战时美国飞机曾在此降落），并与越南防长会晤。 1995 年美越两国恢复外交关系， 2016 年美国解除了对越武器禁运。





报道称，美国想拉拢中国的邻国，解除了对河内的武器出口禁令并与越南军方建立了联系，但越南不愿触怒北京，只会与美国人进行有限的合作。





俄罗斯科学院远东研究所高级研究员格里戈里 · 洛克申在接受《独立报》采访时说： “ 从短期看，马蒂斯此行与即将举行的美国国会选举有关，对华关系的收紧发生在所有方面。美国舰船在南海定期航行，重要的是， B-52 轰炸机飞向中国边境。而且军舰和军机不但和此前一样从关岛出发，还来自美国大陆和印度洋的迪戈加西亚岛。 ”





报道称，在 “ 竞争与合作 ” 的平衡中，美国的政策正向竞争倾斜，但中美均无意令矛盾过度升级。洛克申指出，中国和越南的关系同样存在合作与竞争之间的平衡，不过两国终究是邻国。





洛克申总结称： “ 在军费和经济规模上，两国差距悬殊，因此越南无法指望逼中国做不想做的事。当然，越南利用当前局势，准备从美国拿到好处，包括现代化武器装备，但它有不会跨越的界限。越南有句俗语： ‘ 如果窗下睡着龙，它应当睡个好觉。 ’ 也就是说不要打扰它的美梦，因此越南领导层永远不会打破对华关系中的平衡。 ”

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