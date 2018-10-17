研究称西方男性生育能力逐年下降

英媒称，西方国家男性的生育能力逐年下降 —— 专家将其归因于化学产品和现代生活方式。

据英国《每日镜报》网站报道，一项对欧洲和美国造访生育诊所的 12.4 万名男性进行的研究发现，精子质量正以每年 2% 的速度下降，同时，对 2600 名精子捐献者（生育能力高于正常水平的男子）进行的另外一项研究显示了相似的情况。





尽管大多数男子仍能成为一个孩子的父亲，但科学家称，如果这一趋势继续下去，人类将面临灭绝。





在去年进行的一项具有里程碑意义的研究显示，从 1973 年到 2011 年，西方男性精子数减少了 59% 。杀虫剂、干扰荷尔蒙的化学品、压力、吸烟、肥胖、过量饮酒、咖啡因和加工肉类都被认为是精子减少的原因。化学品包括一些使塑料有柔韧性的物质以及家具阻燃剂 —— 这些物质可通过植物或动物进入食物链。





专家还认为，睾丸癌患者人数的增加、男孩天生缺少一个或两个睾丸以及睾丸激素水平的变化都与此有关。





报道称，西班牙巴伦西亚的科学家和美国新泽西州的科学家对 “ 游动 ” 精子（即活动精子总数）进行了首次大规模研究。男子按精子数的低、中、高分成三组，在美国，精子数最高的那组人的活动精子总数每年下降 1.8% 。





上周在科罗拉多州的丹佛举行的美国生殖医学学会会议上公布的这一结果给人们敲响了警钟。该研究共同作者詹姆斯

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霍达灵说：

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可能会有越来越多的男子变得不能生育，这令人非常担忧。

”

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