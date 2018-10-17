研究称西方男性生育能力逐年下降

英媒称，西方国家男性的生育能力逐年下降——专家将其归因于化学产品和现代生活方式。
据英国《每日镜报》网站报道，一项对欧洲和美国造访生育诊所的12.4万名男性进行的研究发现，精子质量正以每年2%的速度下降，同时，对2600名精子捐献者（生育能力高于正常水平的男子）进行的另外一项研究显示了相似的情况。
尽管大多数男子仍能成为一个孩子的父亲，但科学家称，如果这一趋势继续下去，人类将面临灭绝。
在去年进行的一项具有里程碑意义的研究显示，从1973年到2011年，西方男性精子数减少了59%。杀虫剂、干扰荷尔蒙的化学品、压力、吸烟、肥胖、过量饮酒、咖啡因和加工肉类都被认为是精子减少的原因。化学品包括一些使塑料有柔韧性的物质以及家具阻燃剂——这些物质可通过植物或动物进入食物链。
专家还认为，睾丸癌患者人数的增加、男孩天生缺少一个或两个睾丸以及睾丸激素水平的变化都与此有关。
报道称，西班牙巴伦西亚的科学家和美国新泽西州的科学家对“游动”精子（即活动精子总数）进行了首次大规模研究。男子按精子数的低、中、高分成三组，在美国，精子数最高的那组人的活动精子总数每年下降1.8%。
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