中国公知任志强韬光养晦讲话犯忌 贸易战成因舆论场热议

中美贸易战在中国朝野持续热议之际，日前，中共著名 “ 红二代 ” 任志强在一次论坛上 “ 放炮 ” 称，中国行政当局改变了邓小平的 “ 韬光养晦 ” 外交战略，因而招致恶性中美贸易战。到底是什么原因酿成今时今日中美贸易战，任这一罕见 “ 放炮 ” ，在中国舆论场立即引发激烈争论，且任这一贸易战相关讲话大有再次触犯政治忌讳的苗头。





10 月 11 日，任志强出席第十届 “ 观峰讲坛 ” 时指， “2015 年美国出了一个报告，那个时候还没有特朗普，谈到中美关系，非常强烈的提出来，中美之间已经出现了很多很多问题，但是如果中国不改变邓小平的 28 个字，韬光养晦等等， 4 （乘） 7 、 28 个字，中美不会发生恶性的贸易战争和其它战争，但是如果你改变邓小平这些，你非要不韬光养晦，你非要称头，你非如何如何，那就对不起，我（美国）绝不让你这么干，因为别的国家也同样不会让你这么干。 ”





众所周知，上个世纪八十年代末九十年代初，应对六四事件后的内外局势，中国领导人邓小平提出了中国外交 “ 二十八字诀 ” ，即 “ 冷静观察，稳住阵脚，沉着应付，善于守拙，决不当头，韬光养晦，有所作为 ” 。





在其后的中共江朱以及胡温时代，邓小平上述 “ 韬光养晦 ” 外交战略被付诸实践。变化从胡温后期的 2010 年开始，这一年，中国超越日本，成为了世界第二大经济体。综合国力上升到这一位置，客观上来说， “ 韬光养晦 ” 空间已经越来越有限。其后在民族主义的作用下，中国在钓鱼岛以及中国南海的主权争议中展现强硬姿态。





习李上台后，中国新执政团队一方面在中共党内发起强力的反腐与党建运动，另一方面在国际上也更加频繁诉诸和展现中国的民族自豪感，南中国海角逐和 “ 一带一路 ” 规划的落地，都提升了中国的国际地位。





任志强上述讲话援引美国战略报告，称中国放弃 “ 韬光养晦 ” 引发美国警惕，从而促使美国政府发动空前贸易战，这一判断及其逻辑在中国舆论场迅速引发热议。在任讲话文字版网页评论区，有表态支持的，亦不乏激烈的批评声。





“ 任志强真敢胡说八道！欧盟加拿大墨西哥是不是都放弃韬光养晦了才导致特朗普和他们打贸易战？特朗普要和中国打贸易战完全是他发现中国马上要在经济科学和军事上超越美国了。在这种情况下，就是欧盟或者印度美国也要打贸易战的，和什么放不放弃韬光养晦完全没有关系 ” 。





“ 大炮的观点太狭隘了。中国放弃韬光养晦是必然的事情。国家发展到这个阶段，需要大量的外部资源，内部过剩产能必需外溢， ‘ 手 ’ 不得不伸出去，和现有的利益拥有者必然会发生摩擦。这个不是说像鸵鸟一样把头缩着，别人就真的看不到了。不要把其它人都当成傻瓜。邓那个时代，中国弱且小，还藏的住，现在个体巨大，只有瞎子才看不到中国这个大个子。 ”





作为前地产商，任志强因大胆敢言口无遮拦著称于中国舆论场，被称为 “ 任大炮 ” ，其个人新浪微博吸粉无数。任的地产商朋友潘石屹评价任 “ 干着开发商的事，操着总理的心 ” ，任个人也更乐于将自己视为一位公共知识分子。 2016 年，任曾因质疑中共 “ 党媒必须姓党 ” ，引发官媒集体围攻，甚至被扣上 “ 反党 ” 的大帽子。





当时对任志强的

“

一边倒

”

批判声中，仅有中纪委旗下《中国纪检监察报》刊文引述习近平在参加河北省委常委班子

“

专题民主生活会

”

时的讲话，

“

小问题没人提醒，大问题无人批评，以致酿成大错，正所谓

‘

千人之诺诺，不如一士之谔谔

’

啊！

”

这当时被视为仅有的对任的委婉支持。





其后，中共党员任志强被处留党察看一年党纪处分，其新浪微博也被

“

禁言

”

。而此次任志强再次引发争议的放弃

“

韬光养晦

”

致敌说，同样有着触犯政治忌讳的风险。中共北戴河会议之后，中共党媒人民日报就对

“

高调致敌说

”

进行了严厉批判。





任志强此次中美关系讲话还敦促中国政府加速改革开放，

“

如果你把后两个字弄没了，就不叫改革，中国的改革是来自于你把大门打开了，现在你非把要门关上，怎么能对呢。我觉得第一个要先从特朗普是自我防御还是一定要进攻你（认识），如果是进攻你，他为什么对别的国家也提高关税？不要以为他是对中国进攻，他只是防御，所以对其他国家都一样。于是别人就能谈得通，因为别人开放。中国和他谈不通，因为中国不肯把大门打开

”

。





任志强抛开特朗普保护主义做法而致力于扩大开放的建议，代表了一部分中国知识分子和企业家的看法。

（多维新闻）

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