朝韩解除板门店共同警备区武装 朝官员促美立即解除制裁

韩国国防部 25 日表示，韩朝当天完成解除板门店共同警备区武装的工作，这是该地区自 1976 年的 “ 板门店事件 ” 后首次解除武装，也是韩朝共同落实《《板门店宣言）军事领域履行协议》取得的一项成果。





国防部表示，韩朝当天下午 1 点从共同警备区撤离军人和武器，撤除军事哨所（韩方 4 个、朝方 5 个），以落实军事协议中 “ 解除共同警备区武装 ” 的内容。韩朝还将同联合国军司令部一道，在明后两天开启共同检查，确保共同警备区武装完全解除。





从 26 日起，韩朝将各派 35 人在共同警备区执勤，执勤人员佩戴黄底蓝字的 “ 板门店民事警察 ” 袖章，不携带枪械。韩朝民众和外国游客最快可自 11 月中旬于上午 9 点到下午 5 点自由出入共同警备区。





【法新社北京 10 月 25 日电】一名朝鲜官员 25 日敦促美国立即取消对朝制裁，警告美方 “ 破坏信任的措施 ” 将损害无核化谈判。在朝美两国领导人预计很快将举行第二次会晤的背景下，美国仍坚持认为应维持针对朝鲜的严厉国际制裁，直到朝鲜放弃核武器。





朝鲜外务省裁军与和平研究所副所长宋日赫在第八届北京香山论坛上说： “ 我们认为制裁和施压弊大于利。 ” 他说，这些制裁 “ 根本不是 ” 建立信任的措施， “ 而是破坏信任的措施 ” 。宋日赫说，美国总统特朗普和朝鲜领导人金正恩在新加坡会晤时， “ 认识到建立互信可以促进朝鲜半岛无核化 ” 。





宋日赫呼吁华盛顿

“

立即取消这些制裁

”

和这种妨碍建立信任的

“

障碍

”

。宋日赫在香山论坛上作出了上述表态。该论坛是中国自

2006

年以来主办的防务对话会，是北京加强全球影响力的努力之一。

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