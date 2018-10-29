贸易战让美企叫苦 日媒：终是一场“没有赢家的战争”

日媒称，对于保持强劲势头的美国企业的盈利基础，高关税措施和中美贸易战开始通过 3 个渠道投下阴影。相继有美国企业在发布财报之际提及了这 3 方面的因素，即针对钢铁关税等导致的原材料成本上升、进口后在美国销售的产品的价格上升以及中国市场的减速。股票市场也显示出异常敏感的波动。





据日经中文网 10 月 25 日报道，在美国大型工程机械企业卡特彼勒 10 月 23 日发布的 2018 年 7 ～ 9 月财报中，引人关注的是加征关税导致的成本增加。该公司财报显示，净利润比上年同期增长 63 ％，增至 17 亿美元，连续 3 个季度创出历史新高，但该公司股票同一天收盘却下跌了近 8 ％。





报道称，在美国国内，由于政府以安全保障为由启动的钢铁产品额外关税的影响，成为工程机械等的原材料的钢铁价格正在上涨。据称，卡特彼勒的原材料成本因此被推高了 2 ％，今年下半年将导致超过 1 亿美元的成本增加。基于这样的成本增加等原因，在连续 3 个季度创出利润新高的情况下，该公司并没有上调全年的业绩预期。





钢铁和铝的高关税，还有中美贸易战的影响如今正从原材料价格的上升、在美国销售的消费品等产品的价格上涨及中国市场减速等 3 个侧面，在美国企业的财报中体现出来。





报道称，越是建立起跨境采购和生产体制的产业，影响越是巨大。大型半导体企业美光科技在 9 月下旬发布的 6 ～ 8 月财报中透露，第 3 轮对华加征关税 “ 将产生将毛利润率（拉低） 0.5 ～ 1.0 个百分点的影响 ” 。





航空零部件和工业机械厂商霍尼韦尔国际公司的副总裁 Greg Lewis 于 19 日针对一系列的关税措施的影响表示， “2018 年（盈利恶化）压力为数千万美元，但 2019 年或进一步增强，达到数亿美元 ” 。





报道称，工具和零部件批发商美国快扣公司则受到了自主经销的消费品等价格上升的影响。

该公司销售螺丝类、电动工具和作业手套等。美国市场的需求旺盛， 7 ～ 9 月销售额比上年同期增长 13 ％，而净利润增长 38 ％，表现强劲。不过，该公司经销的产品逾 10 ％从中国进口，成为追加关税对象的产品也很多。该公司 CEO Daniel L. Florness 表示， “ 影响正在直接波及客户的北美供给网。同时还在对我们本身业务构成打击 ” 。





报道称，工业产品钢铁和办公用品制造商 3M 公司将 2018 年全年的每股盈利展望从截至 7 月的 10.20 ～ 10.45 美元下调至 9.90 ～ 10.00 美元。 7 ～ 9 月的业绩本身也低于预期，因此财报发布后股价出现大幅下跌。





报道称，观察整体产业，能看到保护主义将带来的应有结果，即这最终将是一场

“

没有赢家的战争

”

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