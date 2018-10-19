香港《南华早报》网站 10 月 18 日发表美中政策基金会总裁王冀的一篇题为《不再受欢迎：在特朗普执政下，中国移民的美国梦是如何破灭的》的文章称，在唐纳德 · 特朗普总统执政的不友好的美国，环境越来越恶劣。美国梦对于中国移民来说，已经不再那么容易实现。文章摘编如下：





美国是一个移民国家，也是一个多样化的国家。它是不同文化和身份的熔炉。或者至少，我们一直是这么认为的。





我是 1949 年以高中生的身份来美国的，本不打算留下来。最终，我开始接受在美国的生活，这个新国家变成了我的家。





在美国生活了近 70 年后，我甚至难以想象以其他地方为家。然而，我今天生活的美国已不是我记忆中的美国。它不是那个欢迎我这个年轻人的国家，也不是那个让我爱上和落地生根的国家。吸引那么多人到美国来的包容和充满希望的形象，正在被 “ 滚蛋 ” 的标语所取代。





对于那些仍在憧憬着张开怀抱的自由女神的中国人，我要给你一个警告：这里不再欢迎中国人了。





当然，美国从来就没有像老掉牙的口号说得那么诗情画意。作为一名美籍华人，我从未觉得美国百分之百地适合自己。





我在美国生活的时间几乎是在中国生活时间的 5 倍，但我的美国身份却没有理所当然地得到承认。其他华裔的情况也是如此，虽然他们的家人已经在美国生活了好几代。





尽管如此，多年来别人对我的好奇和问题从来都不是敌意的。然而今天，这些问题的基调以及美国对中国人、美籍华人甚至其他亚裔美国人的整体态度已经改变。





2017 年，有超过 35 万中国学生在美国留学。 2016 年， 300 万中国游客赴美旅游，消费了 330 亿美元。然而，尽管带来了经济上的好处，他们在美国的存在却常常遭到负面评价。





今天，在唐纳德 · 特朗普总统执政的不友好的美国，环境越来越恶劣。





对中国人来说，解决办法很简单 —— 选择更欢迎他们的国家的大学或旅游目的地。





然而，对华裔美国人来说，我们的选择要有限得多。我们感觉自己就像住在自己家里的陌生人。





对许多人来说，美国是他们或他们父母生活过的唯一地方。对另一些人来说，他们的出生地在他们离开后发生了巨大变化，或者他们自己也发生了变化，因此，这些地方已面目全非。我们变得无家可归。





与其他 500 万华裔美国人一样，我正在努力调和自己的美国身份与美国现在充满敌意的环境。





当我们的总统带着仇恨和蔑视谈论我们时，我们怎能保持爱国？





当美国同胞指责我们从事间谍活动时，我们怎能保持自豪？





我希望美国的情况能改善，让更冷静的声音占上风，美国的多样性能再次得以体现。然而，我不确定一位新总统是否有能力改变现状。仇恨和偏见已慢慢成为主流。





如果我现在是一名 17 岁的中国留学生，我不确定自己会留在美国。





我对自己的生活没有遗憾，但我认为美国梦对于中国移民来说，已经不再那么容易实现。

Twitter

sgnypost





