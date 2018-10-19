日朝情报机关官员曾于10月上旬在蒙古国秘密接触

日媒称，多名日朝关系消息人士 10 月 18 日透露，与日本首相安倍晋三关系较近的情报机关政府高官曾于 10 月上旬在蒙古国首都乌兰巴托与朝鲜情报机关的劳动党统一战线部干部秘密接触。进行这一接触的是警察厅出身的内阁情报官北村滋。这是根据安倍的意向而采取的行动，安倍有意使朝方承诺推动日本人绑架问题取得进展并实现与朝鲜最高领导人金正恩的首脑会谈。





据共同社 10 月 19 日报道，有分析认为，这是自 7 月中旬北村与朝鲜有关官员在越南接触以来再次进行此类秘密接触。从中可以看出安倍认为以外务省正规渠道创造环境存在难度、欲通过情报机关之间暗中谈判寻找出路的想法。通过该渠道能否为解决绑架问题铺平道路将成为课题。





据消息人士称，北村于 10 月 6 日至 8 日前后到访蒙古国，在乌兰巴托与包括统战部干部在内的多名朝鲜相关人士见面。日本政府高官在接受共同社采访时承认， “ 听说日朝之间商讨了解决绑架问题的应有方式 ” 。





报道称，围绕过去的日朝谈判，已获悉朝鲜曾就此前宣称未入境的绑架受害者田中实，通过非正式渠道告知日方称其 “ 已入境 ” 。日方为实现绑架受害者回国而向朝方传达希望在平壤设置联络事务所一事也已曝光。





报道认为，北村有可能在此次接触中与朝方磋商了确认包括田中在内的绑架受害者生存情况的方法。日本政府没有公开田中入境朝鲜的消息和此次日朝接触的情况。





报道称，北村担任的内阁情报官一职负责收集分析国内政治、社会动向和国际局势等情报并向首相汇报。北村深得首相安倍的信任。

Twitter

sgnypost





