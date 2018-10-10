谷歌放弃竞标美军方百亿美元项目 称与价值观不符

美国科技巨头谷歌宣布，放弃竞标美国军方价值 100 亿美元的云计算业务合约。

10 月 8 日，谷歌宣布，不再参与竞标美国国防部价值 100 亿美元的云计算业务合约，一部分原因是因为该项目与公司的新道德准则不符。

该合约的项目名为 “ 联合企业防御基础设施云 ” （ Joint Enterprise Defense Infrastructure cloud ），简称 JEDI ，内容是将美国国防部的大量数据过渡至商业运营的云系统。据彭博社 10 月 9 日报道，企业与五角大楼的合约可长达 10 年，竞标截止日期为 10 月 12 日。

谷歌的一位发言人在声明中称： “ 我们不再竞标 JEDI ，因为首先，我们不能确定它符合我们的人工智能原则；其次，我们确定合同的某部分超出了政府给我们的许可范围。 ”

据路透社 10 月 9 日报道，谷歌此前在 2018 年 3 月获得了 “ 适中 ” 安全级别的临时认证，以处理美国政府的数据，但亚马逊和微软的许可级别更高，亚马逊更是被五角大楼官员和技术供应商普遍认为是竞标 JEDI 的领军者。





谷歌一直在争取这份合约，希望这份年入 100 亿美元的合同可以为其新兴的云服务提供强大的助力，赶上亚马逊和另一位竞争者微软。将数据存储在谷歌也能够有助于五角大楼与大公司的市场合作。

但 2018 年 5 月，数千名谷歌员工发起了密集的抗议，反对谷歌与军方合作，将谷歌技术用于战争或违反人权的用途。在舆论压力下，谷歌在 6 月宣布，将不会续约与美国国防部合作的 Maven 项目，并于当月推出了谷歌对人工智能工具的新道德准则，旨在评估公司要发展的人工智能项目。

新道德准则中，谷歌的人工智能软件被禁止用于武器及违反国际监控和人权惯例的服务。

据彭博报道，支持员工在科技公司决策中发声的组织

“

技术工人联盟

”

（

The Tech Workers Coalition

）发布声明称，谷歌放弃竞标此次云计算合约是由于来自技术工人的

“

持续

”

压力，技术工人

“

拥有重要的权力，并且越来越愿意使用它

”

。

Twitter

sgnypost





